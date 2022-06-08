Миллионы людей могут умереть от голода, если Россия не снимет блокаду портов — МИД Италии 8 июня, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Луиджи Ди Майо (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что миллионы людей могут умереть от голода, если Россия не разблокирует порты Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, следующие несколько недель будут иметь решающее значение для разрешения глобального продовольственного кризиса.

«Я хочу четко сказать, что мы ожидаем четких и конкретных сигналов от России, потому что блокировать экспорт зерна — значит держать в заложниках и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин», — сказал он.

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В пятницу, 3 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины «нет», и его якобы можно вывозить по пяти направлениям. Он заявил, что Россия якобы со своей стороны готова обеспечить «безопасный» вывоз зерна через подконтрольные ему порты.



Заявления западных стран о том, что Россия не дает вывозить зерно из Украины, он назвал «блефом».



Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу железной дорогой, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов.

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