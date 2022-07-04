Украина ведет переговоры об экспорте зерна с Турцией и ООН, организация готова возглавить процесс — Зеленский

4 июля, 22:01
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН об экспорте украинского зерна.

Во время совместного брифинга с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве в понедельник, 4 июля, глава государства сообщил, что Украина со своей стороны работает над разными путями экспорта — как железнодорожными, так и речными, и каждый день увеличивает экспорт, несмотря на сложные условия.

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Он напомнил, что в Украине сейчас заблокировано 22 миллиона тонн, еще около 60 млн тонн ожидается осенью.

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«Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, ответственные за безопасность выхода зерна из наших портов. Но очень важный момент: чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для погрузки той или иной продовольственной продукции. Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции… ООН занимает лидерскую позицию и, нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс», — рассказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина на дипломатическом уровне работает над тем, чтобы «цивилизованные страны» не принимали зерно, которое Россия похитила и пытается незаконно вывезти через временно захваченные порты.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция ООН Экспорт Зерно Владимир Зеленский Зерновые Украина-Турция Продовольственный кризис экспорт зерна

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