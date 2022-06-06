«Его слова пусты»: Кулеба предупредил Запад, что обещаниям Путина по поводу украинского зерна верить нельзя 6 июня, 14:05 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба напомнил, что ранее Путин уже неоднократно врал миру о своих намерениях (Фото:Kremlin.REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег страны Запада по поводу любых обещаний кремлевского режима.

Речь идет о заверениях российского диктатора Владимира Путина о том, что РФ якобы не будет пытаться захватить Одессу в случае разминирования ее порта для возобновления экспортаукраинского зерна.

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«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пусты», — написал глава МИД в Twitter.

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