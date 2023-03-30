«Возьму палку и побью». Скандальный митрополит Павел угрожал журналистам возле Лавры — видео 30 марта, 13:06 Митрополит Павел угрожал побить журналистов (Фото:Скриншот видео Телеграф/Telegram)

В четверг, 30 марта, скандальный наместник Киево-Печерской Лавры митрополит УПЦ МП Павел угрожал журналистам и толкал их.

Как сообщает Телеграф, инциденты произошли у входа в Нижнюю Лавру.

Митрополит, известный также по прозвищу «Паша Мерседес», был в сопровождении священников, которые расталкивали журналистов локтями.

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«Я сейчас возьму палку и побью все ваши фотоаппараты. Я не угрожаю, это ты угрожаешь», — сказал он, обращаясь к журналисту издания Яну Доброносову.

Затем фотокорреспондент призвал Павла сказать, что Россия напала на Украину. На этом один из священников развернулся к журналисту и порвал ему провод к технике.

Также появилось видео, как митрополит УПЦ МП толкнул журналистку телеканала Эспресо.

«Я вас не приглашал. Я не хочу общаться. Это не государственное учреждение и я не государственный человек», — сказал Павел.

Он также заявил, что журналистов надо «предать анафеме».

Верующие УПЦ МП рьяно защищали представителей этой церкви и так не пустили представителей комиссии Минкульта в Лавру. Одна из представительниц религиозной организации начала оскорблять чиновницу.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.

По состоянию на утро 30 марта священники УПЦ МП проводят в Лавре богослужение.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.

В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

