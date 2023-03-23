В УПЦ МП заявили, что будут «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами» 23 марта, 15:34 Синод УПЦ МП заявил, что будет «защищать» Киево-Печерскую лавру (Фото:news.church.ua)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП в четверг, 23 марта.

«Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру», — говорится в сообщении.



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В УПЦ МП заявили, что «недавно весь православный мир всколыхнуло известие о безосновательном лишении» их права находиться в лавре.

«Монахов, иноков и послушников выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами, не содержащими в себе никакой реальной основы», — говорится в сообщении.

Синод заявил, что власти «презирают и разоряют святыни, пытаясь нас, православных, всесторонне запугать, уговорить на какой-то „компромисс“ и, в результате, просто уничтожить».

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.

С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.