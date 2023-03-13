Киево-Печерскую Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП — Госэтнополитики 13 марта, 17:18 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После того как УПЦ МП покинет Киево-Печерскую лавру, ее смогут передать в аренду другой церкви, не связанной с Московским патриархатом.



Об этом глава Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) Владимир Еленский заявил в интервью Укринформу.

По его словам, общественное возмущение все больше вызывал тот факт, что в одной из величайших святынь Украины «засел» Московский патриархат. Оно усиливалось «хамским поведением наместника, украиножерством немалой части обитателей и специфическим отношением к историческому наследию».

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После того, как СНБО поручил правительству проверить правовые основания пребывания религиозных организаций на территории Киево-Печерского заповедника и соблюдают ли они условия пользования его имуществом, комиссия нашла многочисленные нарушения со стороны УПЦ МП. Так, созданная правительством межведомственная группа рекомендовала Минкульту расторгнуть договор о пользовании монастырем построек Национального заповедника Киево-Печерская лавра, рассказал Еленский.

«Это означает, что арендатор должен сдать эти помещения; очевидно, будет осуществлена инвентаризация зданий и имущества. Вскоре государство может заключить договор о пользовании другой монашеской общиной, которая, то есть община, будет более добросовестно относиться к историко-культурному пространству своей страны и не будет связана с Московским патриархатом», — пояснил он.

Министерство культуры и информполитики Украины в пятницу, 10 марта, заявило, что УПЦ МП до 29 марта должно покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В заповеднике Свято-Успенской Киево-Печерской лавры заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что у их требований нет юридических оснований.

СМИ писали, что государственная аудиторская служба Украины провела проверку Национального заповедника Киево-Печерская Лавра, позволившую выявить незаконную передачу в пользование памятниками культурного наследия и 36 незаконных новостроек.