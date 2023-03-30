«Горе вам, бойтесь». Наместник Лавры митрополит Павел разразился угрозами в адрес Зеленского и Ткаченко, назвав министра «одержимым»
Митрополит Павел (Фото:Кадр из видео каналу ЛАВРА. ПУТЬ СПАСЕНИЯ/YouTube)
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел разразился угрозами в адрес президента Владимира Зеленского и главы МКИП Александра Ткаченко.
«Говорю вам, господин президент, и всей вашей стае, что слезы наши не упадут на землю. Они упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах и нашем желании, можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок. Потому что в эти минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу», - заявил митрополит.
Еще более жестко он подверг критике министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
«Вы не смогли остановить одержимого буйством, злобой, ненавистью и дьявольским избавлением министра культуры, а это значит, что он делает все с вашего позволения. Горе вам, бойтесь», – заявил Павел.
С 29 марта УПЦ МП должна освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.
По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.
Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».
Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.
В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».