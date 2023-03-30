«Горе вам, бойтесь». Наместник Лавры митрополит Павел разразился угрозами в адрес Зеленского и Ткаченко, назвав министра «одержимым» 30 марта, 02:37 Митрополит Павел (Фото:Кадр из видео каналу ЛАВРА. ПУТЬ СПАСЕНИЯ/YouTube)

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел разразился угрозами в адрес президента Владимира Зеленского и главы МКИП Александра Ткаченко.



«Говорю вам, господин президент, и всей вашей стае, что слезы наши не упадут на землю. Они упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах и нашем желании, можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок. Потому что в эти минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу», - заявил митрополит.

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Еще более жестко он подверг критике министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

«Вы не смогли остановить одержимого буйством, злобой, ненавистью и дьявольским избавлением министра культуры, а это значит, что он делает все с вашего позволения. Горе вам, бойтесь», – заявил Павел.

С 29 марта УПЦ МП должна освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.



По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.

В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

