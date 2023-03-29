Срок истек. Удастся ли сегодня выселить УПЦ МП из Киево-Печерской лавры — все события онлайн 29 марта, 07:08 Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

С сегодняшнего дня, 29 марта, пророссийская УПЦ МП должна освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Ранее государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.

10 марта 2023 Национальный заповедник Киево-Печерская лавра направил мужскому монастырю Украинской православной церкви Московского патриархата (называет себя УПЦ) предупреждение о расторжении договоров, позволяющих УПЦ МП безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом заповедника, которые остаются собственностью государства.

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Согласно этому документу, монахи, священнослужители и другие представители УПЦ МП должны освободить все здания и сооружения Киево-Печерской лавры до 29 марта. Решение было принято на основании выводов межведомственной рабочей группы, которая установила, что монастырь УПЦ МП нарушил условия договора.

В последние недели руководство УПЦ МП во главе с Петром Лебедем («митрополитом Павлом») пыталось обвинить власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Священный синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами». Делегация иерархов УПЦ также пыталась попасть на прием к Владимиру Зеленскому, однако в Офис президента их не пустили. Предстоятель УПЦ МП заочно обращался к Зеленскому с просьбой не выселять его монахов из Лавры.

Впрочем, представители УПЦ МП все же начали вывозить имущество, а 26 марта эта промосковская церковь провела, по всей видимости, последнюю службу в Лавре перед выселением.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Radio NV заверил, что окончательное выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры будет происходить цивилизованным способом: «Никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или [применять] насилие. Все будет согласно действующему законодательству отработано», — подчеркнул Данилов.

С осени 2022 года СБУ провела серию обысков на разных объектах УПЦ МП, в том числе в Лавре, ряд обысков. Правоохранители выявляли «большое количество антиукраинских материалов», а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

С 1 января заповедник Киево-Печерская лавра разорвал соглашение с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории предстоятель ВЦУ митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

NV следит за тем, как будет проходить выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

07:13 ПЦУ призвала монахов лавры к единению с поместной церковью

Накануне 29 марта синод также ПЦУ поддержал позицию предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания относительно Киево-Печерской лавры и призвал монахов к «объединению в лоне Поместной Украинской Православной Церкви на канонических началах».

Синод заявил, что в Лавре должна сохраняться монашеская жизнь, и подтвердил просьбу к украинским властям выделить мужскому монастырю ПЦУ Свято-Успенская Киево-Печерская лавра место для религиозной деятельности на территории комплекса Лавры.

Кроме того, Синод ПЦУ создал религиозную организацию в Почаевской лавре, которую также арендует УПЦ МП.

В составе Тернопольской епархии ПЦУ создана религиозная организация Почаевская Свято-Успенская лавра. Священноархимандритом стал митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.