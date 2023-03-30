Комиссию Минкульта не пустили в Лавру, УПЦ МП отказывается покидать святыню и проводит службу 30 марта, 11:05 В Киево-Печерскую лавру не пустили комиссию Минкульта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киево-Печерскую лавру не пустили комиссию Министерства культуры.



Об этом сообщает Радио Свобода в Telegram, опубликовав видео с места событий.

С комиссией начали ссориться верующие. Представители УПЦ (МП) таки не покинули Лавру.

Комиссия сегодня должна была проверить два здания. Там говорят, если им будут препятствовать и в дальнейшем — обратятся в полицию.

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По состоянию на утро 30 марта священники УПЦ МП проводят в Лавре богослужение.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.

В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

