Комиссию Минкульта не пустили в Лавру, УПЦ МП отказывается покидать святыню и проводит службу

30 марта, 11:05
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В Киево-Печерскую лавру не пустили комиссию Минкульта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киево-Печерскую лавру не пустили комиссию Минкульта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киево-Печерскую лавру не пустили комиссию Министерства культуры.

Об этом сообщает Радио Свобода в Telegram, опубликовав видео с места событий.

С комиссией начали ссориться верующие. Представители УПЦ (МП) таки не покинули Лавру.

Комиссия сегодня должна была проверить два здания. Там говорят, если им будут препятствовать и в дальнейшем — обратятся в полицию.

Видео дня

По состоянию на утро 30 марта священники УПЦ МП проводят в Лавре богослужение.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

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Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.

В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Православие

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