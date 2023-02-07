По новым правилам. В каких случаях военные получают дополнительные 30 тысяч гривен в Украине 7 февраля, 12:49 Минобороны изменило правила начисления выплаты 30 тысяч военным в 2023 году (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Министерство обороны отменило выплаты 30 и 100 тысяч гривен премиям военным, которые не находятся на передовой. В Минобороны уточнили, в каких случаях военные претендуют на доплату до 30 тысяч гривен.

После принятия решения каждое ведомство отдельно принимало нормативные акты, регулирующие дальнейшее начисление премий. В Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта они унормированы приказом Министерства обороны Украины от 25 января 2023 г. № 44 О внесении изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам.

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Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины объяснило АрмияInform особенности порядка начисления дополнительного денежного вознаграждения.

Кто получает премию 100 тысяч гривен а кто – 30 тысяч гривен

Выплата премии в 30 тысяч гривен будет производиться военнослужащим в случае выполнения ими боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям), а подразделение включено в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач).

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Выплата премии в 100 тысяч гривен предусмотрена для военных, непосредственно участвующих в боевых действиях на линии столкновения, а также при выполнении боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в этом году мы их выделили в отдельную категорию как военнослужащие, которые будут вознаграждены 100 тысяч гривен ежемесячно);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Кто не получает выплаты 30 тысяч гривен

Так, выплата дополнительного вознаграждения не предусмотрена:

курсантам высших военных учебных заведений за время тренировочных полетов на самолетах тактической авиации за период обучения;

военнослужащим в учебном центре с целью овладения иностранной техникой;

Однако военным объяснили также случаи, что дополнительное вознаграждение пропорционально дням выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям) могут получать медики, например из Харькова, если военный госпиталь включен в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства.

Также, военные подразделений ВСУ возле белорусской границы могут получать дополнительное вознаграждение в размере до 30 тысяч гривен в случае выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям), а воинская часть включена в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства, расположенные в районе границы (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач).

Военные ремонтно-восстановительные подразделения ВСУ могут получать дополнительное вознаграждение – в случае выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям).