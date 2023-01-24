Во время военного положения. Какая ответственность уклонения от мобилизации и нарушения военного учета 24 января, 17:05 Мобилизация в Украине — какая ответственность за уклонение или нарушение учета (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В случае нарушения правил военного учета или уклонения мужчинам грозит административная и уголовная ответственность.

Военнообязанные, нарушающие правила военного учета, привлекаются к ответственности согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а уклонение от воинской обязанности наказывается статьей 336 Уголовного кодекса Украины, сообщают специалисты Общественной организации Всеукраинская правозащитная организация Юридическая Сотня/

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Основное различие заключается в том, что уголовная ответственность наступает тогда, когда лицо получило должным образом повестку о мобилизации и расписалось за нее, а затем не прибыло.

Нарушение военного учета - ответственность

«Административная ответственность наступает, когда гражданин не выполнил свои обязательства, определенные порядком ведения военного учета, в частности, в приложении № 2», ― говорится в объяснении специалистов.

Не явился по вызову в ТЦК без уважительных причин. Речь идет о вызове для уточнения учетных данных, прохождении медкомиссии;

Не сообщил ТЦК об изменении места жительства или учетных данных.

По статье 210 КУ об админнарушениях, во время особого периода (военного положения) граждане наказываются штрафом в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов. Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК.

Уклонение от военного учета - ответственность

«Неявка в ТЦК после надлежащего получения повестки о мобилизации будут квалифицироваться как уклонение от мобилизации», ― подчеркнули в Юридической сотне.

По закону уклонение от прибытия по повестке предусматривает уголовную ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса и лишение свободы от 3 до 5 лет.

Мужчина не стоит на учете – ответственность

«Если же военнообязанный не состоит на военном учете и уклоняется от него, то после первого предупреждения от руководителя ТЦК может наступить уголовная ответственность по статье 337 Уголовного кодекса», - подчеркнули в пояснениях.

Статья 337 Уголовного кодекса предусматривает наказание за уклонение от воинского учета или сборов.

«Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины, ― наказывается штрафом от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов или исправительными работами сроком до одного года», ― говорится в законе.

То есть законодательство не предусматривает предупреждения. Сумма штрафа за нарушение - 5100-8500 гривен.

Уклонение военнообязанного, резервиста от учебного (специального) сбора карается штрафом от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500-11900 гривен) или исправительными работами на срок до двух лет.