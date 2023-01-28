Изменение правил военного учета: что изменится с введением единого государственного реестра

28 января, 10:21
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Мобилизация 2023 — что изменится через Единый реестр военнообязанных (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ \ facebook)

Мобилизация 2023 — что изменится через Единый реестр военнообязанных (Фото:Силы территориальной обороны ВСУ \ facebook)

В Украине введен новый порядок военного учета и ЕГР призывников. Юрист объяснил, как изменится процесс мобилизации и призывов после нововведений.

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Постановление КМУ №1487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета предусматривает синхронизацию Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с другими.

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Таким образом, ЕГР военнообязанных поможет актуализировать данные граждан и облегчить работу ТЦК и некоторые аспекты жизни самим гражданам.

Адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев рассказал NV, какие достоинства ЕГР призывников и военнообязанных и какие проблемы будут решены с началом его функционирования.

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Утраченные документы и право на отсрочку

Распространенной проблемой ТЦК стало уничтожение или утрата документов призывников или военнообязанных, стоящих на учете, поэтому часто бывают случаи, когда об отдельных людях вообще нет сведений в бывших военкоматах. Нередки случаи, когда переселенцы теряют свои военно-учетные документы. Единый реестр может обезопасить безвозвратную потерю данных при этом.

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«Я в судах сталкиваюсь с тем, что многие данные в ТЦК теряются. Попризывали студентов в первые дни войны, например, особенно много случаев было в Закарпатье, с полицией доставляли людей, которые имели право на отсрочку. Сейчас разбираемся. В ТЦК говорят, что у них никаких документов нет вообще по призываемым лицам. Действительно, они уничтожают бумаги. Это будет удобно, что будет определенная система, и мы будем видеть мобилизационный ресурс для страны. А человек, который будет иметь право на отсрочку, тоже будет там фигурировать и не должен носить массу документов с собой, подтверждающих это, чтобы на каждом блокпосте предъявлять их», ― сообщил он.

Адвокат подчеркнул, что все, кто не имеют права на отсрочку, должны прийти в ТЦК, чтобы там решили, подходит человек к прохождению военной службы или нет и оставил данные.

«И чтобы эти данные действительно хранились в каком-то месте, потому что бывает, что люди по несколько раз проходят ВЛК ( военно-врачебную комиссию) в каждом новом ТЦК, между которыми нет этого обмена данными», ― подчеркнул он.

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Военный учет за границей

По новым правилам, дипломатические учреждения Украины должны вести военный учет лиц, которые у них на консульском учете, если это призывники, военнообязанные или резервисты. Адвокат отметил, что есть вопрос по организации этой работы и особенно возвращению этих граждан, поскольку даже в Украине непросто поставить всех на учет.

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«Есть еще вопрос, что делать с теми, кто за границей, каким образом они будут становиться на учет. Я встречал информацию, что консульства будут способствовать проведению мобилизации, возвращению, а как мы будем это согласовывать с законодательством тех стран, куда люди уехали? То есть, уже понятно, что часть военнообязанных мы не поставим на военный учет, потому что даже здесь еще нет четкой системы. А также как будет формироваться выписка из этой системы? Сколько она действует, как ее получить», - добавил он.

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По его мнению, важно, чтобы эти вопросы были четко прописаны, чтобы не было двояких трактовок в ТЦК. Потому что сейчас много обращений за отсрочкой в ТЦК. А вместо того, чтобы выдать документ, что лицо имеет право на отсрочку, начинается то волокита с документами, то их не принимают, то еще что-то.

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«Должно быть примерно так: человек открыл паспорт, работник ТЦК ввел фамилию в базу и увидел, что человек состоит на учете вот в таком ТЦК, и эти центры комплектования его не разыскивают, никаких проблем нет. Поэтому с точки зрения прекращения этих произвольных задержаний, избегания излишней волокиты действительно нужен такой единый государственный реестр», ― говорит юрист.

Выезд военнообязанных за границу

Он считает, что у пограничников также определенным образом должен быть доступ к этой информации, чтобы видеть, что человек не находится в розыске в ТЦК. Также, чтобы по базе было видно, когда человек получил повестку, и если еще не успел прибыть в ТЦК, то ему еще несколько повесток не вручили.

«Имеется немало случаев нарушения прав человека как раз из-за этого. У меня есть один из клиентов, которому до четырех разных ТЦК вручили повестку. Есть таксист, который таксует, и ему чуть ли не каждый день вручают повестки. У него есть отсрочка от прохождения военной службы, и он с собой возит папку документов, чтобы каждому, кто его останавливает, это предъявить», ― добавил он.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Воинский учет Война России против Украины

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