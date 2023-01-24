Во время войны. Сразу нескольким категориям мужчин запретили выезд из Украины в 2023 году

24 января, 12:31
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Выход за границу мужчин — в Украине изменили правила выезда для нескольких категорий (Фото:ЛБ)

Выход за границу мужчин — в Украине изменили правила выезда для нескольких категорий (Фото:ЛБ)

В Украине урегулировали порядок пересечения границы лицам с бронированием на работе, депутатам и чиновникам. Уехать за границу без особого разрешения во время мобилизации и военного положения они теперь не могут.

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Депутаты и чиновники в течение 2022 года были внесены в списки лиц, которые могут пересекать границу Украины для отпуска. В 2023 году большинство чиновников и депутатов теряют право пересечения границы Украины без соответствующего разрешения. В Украине утвердили Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения. Владимир Зеленский Указом президента утвердил список чиновников и депутатов, которые не смогут пересекать границу Украины.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что решение касается всех должностных лиц центральной власти и всех уровней местных властей, «всех, кто должен работать на государство и в государстве».

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«Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-нибудь другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — заявил Зеленский.

Кому запретили выезд за границу без разрешения

По Указу президента госслужащие теряют право ездить в отпуск за границу. По решению СНБО выезжать за границу в отпуск не могут:

  1. Члены Кабинета Министров Украины;
  2. Первые заместители и заместители министров;
  3. Руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
  4. Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;
  5. Руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
  6. Глава Службы безопасности Украины, его первый заместитель и заместители;
  7. Председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию;
  8. Председатель и члены Счетной палаты;
  9. Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
  10. Председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  11. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины его первые заместители и заместители;
  12. народные депутаты Украины;
  13. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
  14. Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;
  15. Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
  16. Главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;
  17. Судьи Конституционного суда Украины;
  18. Судьи;
  19. Прокуроры;
  20. руководители других государственных органов и их заместители;
  21. Руководители структурных подразделений государственных органов;
  22. Работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

Все указанные лица могут уезжать за границу исключительно в служебных целях.

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Выезд чиновников и госслужащих за границу - документы

Государственная пограничная служба Украины собрала данные для мужчин и прокомментировала правила выезда за границу во время войны. Для госслужащих действовали следующие правила:

В случае выезда из Украины госслужащих и военнообязанных, забронированных на период мобилизации и на военное время, такие лица могли выезжать в:

  • командировки;
  • отпуск;
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Для командировки они должны были предоставить документы, указанные в статье 2 Закона Украины О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины:

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  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу или дипломатический паспорт или служебный паспорт Украины;
  • документы, подтверждающие служебную командировку (постановление КМУ от 12 апреля 2022 г. № 440);
  • удостоверение об отсрочке от призыва;
  • уведомление о зачислении на специальный военный учет (распоряжение КМУ от 8 августа 1995 г. № 493-р) или выписку из приказа Министерства экономики (согласно пункту 5 постановления Кабинета Министров Украины от 03.03.2022 № 194 Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения)

Для выезда в отпуск они предоставляли следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу или дипломатический паспорт или служебный паспорт Украины;
  • документы, подтверждающие отпуск;
  • удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет (распоряжение КМУ от 8 августа 1995 г. № 493-р).
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По новым правилам этим категориям граждан запрещается ездить за границу в отпуск и с соответствующими документами.

Кабинет министров в течение пяти дней должен разработать правила пересечения границы должностными лицами, по которым они смогут выезжать из Украины только в «реальную служебную командировку».

СБУ должна принять меры по проверке законности решений Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины граждан Украины, в том числе на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационную систему «Шлях».

Главнокомандующий ВСУ должен обеспечить неукоснительное соблюдение органами военного управления, военным командованием требований законодательства при решении вопросов пересечения государственной границы Украины.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   СНБО Мобилизация Военное положение Запрет на въезд Владимир Зеленский Выезд за границу

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