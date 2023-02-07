После продолжения всеобщей мобилизации. Сколько будет продолжаться мобилизация и кого призывают в первую очередь
Общая мобилизация 2023 — сколько будет продолжаться, кому выдают повестки и какая ответственность (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине шестой раз продолжили общую мобилизацию и военное положение. Высшее военное руководство объясняет, кого призывают в первую очередь и кому выдают повестки в Украине.
В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. 7 февраля Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию законами № 8419 и № 8420 на 90 дней. Общая мобилизация продолжается, основываясь на законах О Мобилизационной подготовке и мобилизации, О воинской обязанности и военной службе и руководствуясь постановлением КМУ № 1487 об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Особенности проведения военно-больничной комиссии в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки предусмотрены Приказом № 402 Министерства обороны об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Согласно закону о продлении общей мобилизации, она продлена на 90 дней с 19 февраля 2023 года и продлится еще три месяца.
Мобилизация 2023 ― кого призывают в первую очередь
Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач сообщил , что мобилизуют здоровых мужчин и ограниченно пригодных, имеющих опыт военной службы и неслуживших. Повестки выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет, после чего они должны прибыть в ТЦК.
«Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям», ― говорит Роман Горбач.
Он подчеркнул, что нет волн мобилизации, а военные проверяют, стоят ли мужчины на военном учете.
«В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе», – пояснил он.
Кому сейчас выдают повестки в Украине
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что ТЦК получили задание от руководства мобилизовать определенное количество мужчин на каждой территории. Сколько всего мужчин мобилизуется – засекречено.
Повестки выдают всем мужчинам, которые смотрятся на возраст от 18 до 60 лет и выглядят живыми-здоровыми.
«Если они видят мужчину призывного возраста, живого-здорового, ему дается повестка и он обязан явиться», ― подчеркнул Резников.
Мужчины должны показать в ТЦК, имеют ли право на отсрочку. При отсутствии оснований для отсрочки они проходят медкомиссию и направляются на службу.
Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка
Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.
По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск уклоняющегося от мобилизации мужчину.
- В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.
- Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.
- Статья 337 УКУ предусматривает штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки.
- По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.