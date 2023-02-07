После продолжения всеобщей мобилизации. Сколько будет продолжаться мобилизация и кого призывают в первую очередь 7 февраля, 15:12 Общая мобилизация 2023 — сколько будет продолжаться, кому выдают повестки и какая ответственность (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине шестой раз продолжили общую мобилизацию и военное положение. Высшее военное руководство объясняет, кого призывают в первую очередь и кому выдают повестки в Украине.

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В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. 7 февраля Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию законами № 8419 и № 8420 на 90 дней. Общая мобилизация продолжается, основываясь на законах О Мобилизационной подготовке и мобилизации, О воинской обязанности и военной службе и руководствуясь постановлением КМУ № 1487 об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Особенности проведения военно-больничной комиссии в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки предусмотрены Приказом № 402 Министерства обороны об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

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Согласно закону о продлении общей мобилизации, она продлена на 90 дней с 19 февраля 2023 года и продлится еще три месяца.

Мобилизация 2023 ― кого призывают в первую очередь

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач сообщил , что мобилизуют здоровых мужчин и ограниченно пригодных, имеющих опыт военной службы и неслуживших. Повестки выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет, после чего они должны прибыть в ТЦК.

«Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям», ― говорит Роман Горбач.

Он подчеркнул, что нет волн мобилизации, а военные проверяют, стоят ли мужчины на военном учете.

«В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе», – пояснил он.

Кому сейчас выдают повестки в Украине

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что ТЦК получили задание от руководства мобилизовать определенное количество мужчин на каждой территории. Сколько всего мужчин мобилизуется – засекречено.

Повестки выдают всем мужчинам, которые смотрятся на возраст от 18 до 60 лет и выглядят живыми-здоровыми.

«Если они видят мужчину призывного возраста, живого-здорового, ему дается повестка и он обязан явиться», ― подчеркнул Резников.

Мужчины должны показать в ТЦК, имеют ли право на отсрочку. При отсутствии оснований для отсрочки они проходят медкомиссию и направляются на службу.

Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск уклоняющегося от мобилизации мужчину.

В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц ― от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.