Решение высшего военного управления. Одной категории мужчин не будут выдавать повестки во время мобилизации 30 января, 19:00 Мобилизация 2023 — одна категория мужчин получила право аннулировать повестку, врученную на улице (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В Украине происходит всеобщая мобилизация и повестки выдают в публичных местах всем мужчинам от 18 до 60 лет. Теперь одна категория мужчин может отказаться от повестки без наказания.

С 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация в Украине. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы для защиты Украины от России. Глава военной администрации Киева Сергей Попко подчеркнул, что повестки могут выдаваться где угодно, потому что это не урегулировано законом. Чтобы обеспечить функционирование критической инфраструктуры и государства, некоторые мужчины получили право на бронирование на работе. 27 января КМУ приняло правила бронирования во время мобилизации.

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Правила предусматривают критерии определения предприятий, организаций и учреждений, которые подпадают под понятие критической инфраструктуры и имеют право бронировать работников.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, могут ли забронированные работники получать повестки.

Юристы сообщают о клиентах, которые получают повестки, несмотря на бронь и отсрочку, которую она дает. В командовании заявили, что теперь забронированные могут отказаться от повестки – для этого нужно предъявить документы.

«Военнообязанный, имеющий бронь от призыва по мобилизации, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет», – сообщил Горбач.

Однако забронированные, которые уже получили повестки, должны прийти в ТЦК и аннулировать свои повестки лично.

«Если это уже случилось, то со всеми этими документами нужно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки и эта повестка будет аннулирована», ― обещает военный.

Кто имеет право на бронирование от мобилизации

Статья 25 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Указанные военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

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