ВСУ приняли меры для максимальной защиты Одесской области, Россия может готовиться к новым атакам — Гуменюк 29 июля, 12:11 Последствия ночной атаки РФ по агропредприятию в Одесской области в ночь на 21 июля (Фото:ОК Юг)

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что для защиты Одесской области от будущих атак РФ Вооруженные силы приняли меры, которые обеспечат максимальную работу и эффективность противовоздушной обороны.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

«Понятно, что опасность, которую излучает Россия, в частности, в сторону портовой инфраструктуры за последние периоды была проанализирована и приняты меры для обеспечения максимальной работы противовоздушной обороны и максимальной эффективности», — сказала Гуменюк.

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Она выразила надежду на эффективность принятых мер, но предупредила, что страна-агрессор РФ может готовиться к следующим атакам.

«Наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что они готовятся к следующим атакам», — заявила она.

Гуменюк добавила, что для будущих атак РФ может применять новую тактику.

После выхода РФ из зерновой сделки 17 июля, страна-агрессор начала применять новую тактику ударов по Украине с одновременным запуском нескольких типов ракет. Таким образом враг в течение нескольких дней подряд наносил массированные удары по Одесской области, в частности по портовой инфраструктуре региона.

Ранее Гуменюк отмечала, что ракеты Оникс и ракеты типа Х-22 очень сложные для работы противовоздушной обороны, а их выпуск означает «фактически обязательное попадание».

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины.

На учениях оккупанты демонстративно потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.

28 июля Государственная пограничная служба обнародовала видео, на котором слышно, как российский корабль угрожает гражданскому судну в Черном море.

