Россия потопила украинский корвет Тернополь, который похитила в 2014 году во время оккупации Крыма 21 июля, 18:28 Подрыв украинского корвета Тернополь (Фото:Минобороны РФ)

Российские военные на учениях потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.

Видео с поражением судна опубликовало российское министерство обороны.

Во время учебных стрельб в северо-западной части Черного моря российский ракетный катер Ивановец Черноморского флота поразил противокорабельной крылатой ракетой выведенное в море судно-мишень.

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Судя по характерному профилю, мишенью для оккупантов стал корвет проекта 1124 М Тернополь, захваченный во время оккупации Крыма, сообщает Милитарный.

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Ракета попала в среднюю часть корабля выше ватерлинии и сдетонировала. оккупанты не показали окончательных результатов от прямого попадания ракеты, однако корабль, вероятно, затонул.

Справка: Москит — это советская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета с проникающей боевой частью, которая весит 300 килограммов, а 150 из них занимает взрывчатка.

Что известно об украинском корвете Тернополь: коротко

U209 Тернополь на момент захвата в 2014 году был новейшим корветом ВМС Украины — он был спущен на воду 15 марта 2002 года.

Корабль с водоизмещением 930 тонн был вооружен одной 76-мм артустановкой АК-176, двумя спаренными 533-мм торпедными аппаратами и реактивным бомбометом РБУ-6000 Смерч-2.

Корвет Тернополь / Фото: Минобороны Украины

Средствами противовоздушной обороны для корабля стали 30-мм автоматическая пушка АК-630М и зенитный ракетный комплекс Оса-МА. Кроме этого, экипаж имел на вооружении несколько ПЗРК Стрела-3.

3 марта 2014 года в Крыму военнослужащие Черноморского флота России пытались заставить сдаться команду украинского корвета Тернополь.

После отказа сдаться экипаж корабля оказался полностью отрезанным от суши.

5 марта того же года капитан боевого корабля Максим Емельяненко сообщил, что заметил признаки подготовки захвата корвета, при этом личный состав к отражению атаки был готов. Однако сразу после захвата судна он перешел на сторону Черноморского Флота Российской Федерации, совершив государственную измену.

Емельяненко — единственный из экипажа судна, предавший присягу. По информации ДБР, он воюет против Украины в составе вооруженных сил России на сторожевом корабле Ладный в должности помощника командира.

