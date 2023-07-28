«Я вас предупреждаю». ГПСУ показала, как российский корабль угрожает гражданскому судну — видео 28 июля, 14:47 ГПСУ показала видео, на котором российский корабль угрожает гражданскому судну (Фото:ДПСУ/Telegram)

Государственная пограничная служба обнародовала видео, на котором слышно, как российский корабль угрожает гражданскому судну в Черном море. Соответствующее сообщение ГПСУ обнародовала в Telegram.

«Российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что на видео слышен разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.

Сначала оккупанты спрашивают у людей их национальность, потом интересуются тем, что входит в их груз и есть ли там оружие.

«Я предупреждаю вас о запрете передвижения в порты Украины. Также перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза», — заявили оккупанты.

Они добавили, что «страна, под флагом которой направляется судно, считается втянутой в конфликт в Украине».

Блокада Россией Черного моря — что известно

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря.

Она сказала, что первым признаком, свидетельствующим о подготовке блокады, является демонстрация, а именно учения, которые провела РФ, в частности, по сценарию вероятной атаки на гражданское судно.

Гуменюк также заявляла, что Россия может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины

На учениях оккупанты демонстративно потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.

Также британская разведка отмечала, что после выхода России из зерновой инициативы Черноморский флот страны-агрессора изменил свою позицию, готовясь осуществить блокаду Украины.

Разведчики предположили, что существует реальная возможность того, что патрульный российский корабль Сергей Котов станет частью тактической группы для перехвата торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

Там также отметили, что существует потенциал для роста интенсивности и масштабов боевых действий в Черном море.