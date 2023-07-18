Угроза для всего мира. Зеленский предупредил о последствиях, если не сработает зерновая инициатива с Турцией и ООН 18 июля, 21:35 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Если трехсторонняя зерновая инициатива Украины с ООН и Турцией не будет успешной, тогда потребуется находить альтернативные пути, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в противном случае мир ожидает значительный дефицит зерна.

«Это означает, что надо договариваться по-другому. Других вариантов нет. В противном случае будет большой дефицит, потому что сухопутными коридорами мы можем доставлять меньшие объемы», — сказал Зеленский в интервью африканским СМИ.

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Он отметил, что это станет вызовом для многих стран.

По его словам, западным партнерам не надо бояться и даже без помощи России сделать так, что зерновой коридор будет работать.

Зеленский также объяснил, почему предложил продлить соглашение с Турцией и ООН без России. Он отметил, что Украина не готова работать с Россией, потому что та будет доминировать в диалоге и постоянно внедрять условия, чтобы остановить соглашение любым образом.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.