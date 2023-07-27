Россияне атаковали ракетами порт в Одесской области. Попали в админздание, есть погибший

27 июля, 08:07
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Последствия российской атаки на Одесскую область 21 июля (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)

Последствия российской атаки на Одесскую область 21 июля (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)

Российские оккупанты в ночь на четверг, 27 июля, нанесли ракетный удар по Одесской области, атаковав портовую инфраструктуру. Один человек погиб.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и спикер Сергей Братчук.

Регион атаковали крылатыми ракетами Калибр, выпущенными с подлодки в акватории Черного моря.

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«Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов», — рассказал Братчук.

Глава ОВА уточнил, что погиб охранник 1979 года рождения. Также повреждены два автомобиля.

В течение двух недель Россия прицельно обстреливает ракетами и дронами портовую инфраструктуру Одесской области и зерновые терминалы. По данным вице-премьера по вопросам восстановления Украины Александра Кубракова, за последние девять дней россияне повредили и частично уничтожили 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

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Накануне РФ нанесла массированный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили 36 ракет.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Одесса Ракетные удары Порт Война России против Украины

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