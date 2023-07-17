Сворачивают морской гумкоридор. Россия официально вышла из зернового соглашения, отозвав гарантии безопасности судоходства в Черном море 17 июля, 15:11 РФ воспользовалась ударом по Крымскому мосту, чтобы выйти из зернового соглашения (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения после подрыва Крымского моста в ночь на понедельник, 17 июля.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны-агрессора РФ.

Москва традиционно обвинила Украину в несоблюдении своих условий. Там отказались продлевать зерновое соглашение с 18 июля.

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Кроме того, РФ отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор и восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

«Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России „черноморская инициатива“ прекращает свое функционирование с 18 июля», — говорится в заявлении.

С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

В России неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, и в марте и в мае 2023-го.

Перед очередным продолжением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день истечения сроков действия сделку Кремль использовал удар по Крымскому мосту как предлог для выхода из соглашения.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Крымский мост: последние новости о подрыве

Утром 17 июля оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры на Крымском мосту. РосСМИ сообщали о взрывах и вероятном повреждении опоры моста и одного из пролетов. В Министерстве транспорта РФ вскоре заявили о якобы повреждении дорожного полотна.

Автомобильное движение и движение железнодорожного транспорта остановили. Перед мостом образовались огромные пробки и оккупанты призывают россиян ехать через временно оккупированные территории Украины.

РосСМИ и паблики сообщают о том, что в результате ночного инцидента на мосту погибли по меньшей мере два человека, пострадал один — якобы члены семьи из Белгородской области РФ.



Реагируя на инцидент, представитель украинской разведки Андрей Юсов процитировал главу ГУР Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

Источники NV сообщили, что к атаке на Крымский мост причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. Объект атаковали надводные морские дроны.

В СБУ отреагировали намеками, не подтвердив причастность прямо. Позже в ведомстве сделали официальное заявление.