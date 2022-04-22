Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки Цезарь — Макрон 22 апреля, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Детали о поставках САУ Макрон не раскрыл (Фото:mil.in.ua)

Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки Цезарь CAESAR на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest-France.

«Мы по-прежнему поставляем значительное количество вооружения, от Милана до Цезаря. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Всегда с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну», — отметил он.

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Деталей поставок Макрон не раскрыл. Он также не назвал количество САУ, которое получит Украины.

По данным издания, обучаться использованию вооружения во Франции будут 40 украинских артиллеристов.

Французский Цезарь — это 155-мм самоходная артиллерийская установка, способная поражать цель на расстоянии 40 км с отличной точностью. САУ производится компанией Nexter и экспортируется в семь стран, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чешскую Республику.

Президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Позже он заявил, что несмотря на военную помощь, предоставляемую Украине ее западными союзниками, у Вооруженных сил страны все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии.

21 апреля президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

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