Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки Цезарь — Макрон

22 апреля, 15:54
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Детали о поставках САУ Макрон не раскрыл (Фото:mil.in.ua)

Детали о поставках САУ Макрон не раскрыл (Фото:mil.in.ua)

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Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки Цезарь CAESAR на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest-France.

«Мы по-прежнему поставляем значительное количество вооружения, от Милана до Цезаря. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Всегда с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну», — отметил он.

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Деталей поставок Макрон не раскрыл. Он также не назвал количество САУ, которое получит Украины.

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По данным издания, обучаться использованию вооружения во Франции будут 40 украинских артиллеристов.

Французский Цезарь — это 155-мм самоходная артиллерийская установка, способная поражать цель на расстоянии 40 км с отличной точностью. САУ производится компанией Nexter и экспортируется в семь стран, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чешскую Республику.

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Президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Позже он заявил, что несмотря на военную помощь, предоставляемую Украине ее западными союзниками, у Вооруженных сил страны все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии.

21 апреля президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Франция Военная помощь Эммануэль Макрон Война России против Украины

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