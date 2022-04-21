Украина получит еще около 20 боеспособных самолетов благодаря притоку запчастей — CNN
Украина расширила свой парк действующих военных самолетов — CNN (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)
Военно-воздушные силы Украины пополнили свой парк еще примерно 20 самолетами из-за притока запасных частей, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
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Хотя чиновник не уточнил, кто предоставил Украине детали для самолетов. Он заявил, что США и другие страны работали, «чтобы получить детали, необходимые для их полета».
Отмечается, что это позволило Украине расширить свой парк действующих военных самолетов, несмотря на продолжающееся вторжение России. По его словам, сейчас у Киева больше самолетов, чем три недели назад.
Вместе с тем, он сообщил, что по крайней мере одна страна рассматривает возможность отправки Украине дополнительных самолетов. Неизвестно, какая именно страна сделала такое предложение Киеву.
19 апреля в Пентагоне заявили, что другие страны поставили Украине «платформы и запчасти» для истребителей, что позволило украинским Воздушным силам поднять в воздух больше самолетов. Некоторые СМИ интерпретировали это как то, что Украина получила самолеты.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще не получала истребители от иностранных партнеров.
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