Зеленский призвал срочно передать Украине тяжелое вооружение и озвучил список 13 апреля, 17:37 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

В новом обращении, записанном на английском, глава государства напомнил: Россия рассчитывала захватить Украину максимум за пять дней, однако украинские бойцы и народ защищаются уже в несколько раз дольше и уничтожили такое количество вражеской техники, которого нет у большинства армий в Европе.



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«Россия все еще имеет силу для наступления и не планирует ограничиваться только Украиной. Польша, Молдова, Румыния, страны Балтии станут следующими мишенями для России, если украинская свобода не выдержит. В Буче и Мариуполе мир увидел, что хочет сделать Россия. И это можно остановить только силой оружия, и это нужно сделать сейчас», — сказал Зеленский.

Президент перечислил технику и вооружение, в которых нуждается Украина:

артиллерийские установки ( калибр 155 мм) и боеприпасы;

калибр 155 мм) и боеприпасы; артиллерийские снаряды ( калибр 152 мм);

калибр 152 мм); реактивные системы залпового огня: Град, Ураган или американский M142 HIMARS;

БТР ( бронетранспортеры, боевые машины пехоты и так далее);

бронетранспортеры, боевые машины пехоты и так далее); танки ( Т-72, американские или немецкие аналоги);

Т-72, американские или немецкие аналоги); системы ПВО ( С-300, Бук или подобные современные западные системы ПВО);

С-300, Бук или подобные современные западные системы ПВО); боевая авиация.

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Зеленский отметил, что «война еще далеко не закончена»: российский диктатор Владимир Путин и его армия меняют стратегию, усиливают войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс:



"…Или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей".

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