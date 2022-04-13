Зеленский призвал срочно передать Украине тяжелое вооружение и озвучил список

13 апреля, 17:37
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

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Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

В новом обращении, записанном на английском, глава государства напомнил: Россия рассчитывала захватить Украину максимум за пять дней, однако украинские бойцы и народ защищаются уже в несколько раз дольше и уничтожили такое количество вражеской техники, которого нет у большинства армий в Европе.

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«Россия все еще имеет силу для наступления и не планирует ограничиваться только Украиной. Польша, Молдова, Румыния, страны Балтии станут следующими мишенями для России, если украинская свобода не выдержит. В Буче и Мариуполе мир увидел, что хочет сделать Россия. И это можно остановить только силой оружия, и это нужно сделать сейчас», — сказал Зеленский.

Президент перечислил технику и вооружение, в которых нуждается Украина:

  • артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
  • артиллерийские снаряды (калибр 152 мм);
  • реактивные системы залпового огня: Град, Ураган или американский M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и так далее);
  • танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);
  • системы ПВО (С-300, Бук или подобные современные западные системы ПВО);
  • боевая авиация.
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Зеленский отметил, что «война еще далеко не закончена»: российский диктатор Владимир Путин и его армия меняют стратегию, усиливают войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс:

"…Или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей".

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https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/521254016037343
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Оружие Военная помощь Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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