Зеленский призвал срочно передать Украине тяжелое вооружение и озвучил список
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.
Война России против Украины — главные события 13 апреля
В новом обращении, записанном на английском, глава государства напомнил: Россия рассчитывала захватить Украину максимум за пять дней, однако украинские бойцы и народ защищаются уже в несколько раз дольше и уничтожили такое количество вражеской техники, которого нет у большинства армий в Европе.
«Россия все еще имеет силу для наступления и не планирует ограничиваться только Украиной. Польша, Молдова, Румыния, страны Балтии станут следующими мишенями для России, если украинская свобода не выдержит. В Буче и Мариуполе мир увидел, что хочет сделать Россия. И это можно остановить только силой оружия, и это нужно сделать сейчас», — сказал Зеленский.
Президент перечислил технику и вооружение, в которых нуждается Украина:
- артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
- артиллерийские снаряды (калибр 152 мм);
- реактивные системы залпового огня: Град, Ураган или американский M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и так далее);
- танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);
- системы ПВО (С-300, Бук или подобные современные западные системы ПВО);
- боевая авиация.
Зеленский отметил, что «война еще далеко не закончена»: российский диктатор Владимир Путин и его армия меняют стратегию, усиливают войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс:
"…Или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей".
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