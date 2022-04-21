Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов 21 апреля, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

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Обновлено в 17:55. Журналист Politico Дэйв Браун со ссылкой на Пентагон сообщает, что новый пакет помощи включает:

72 155-мм гаубицы и 144 тысячи снарядов;

72 тактических автомобиля для транспортировки гаубиц;

более 121 тактического беспилотника Phoenix Ghost;

полевое оборудование и комплектующие.

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По словам Байдена, новый пакет помощи включает тяжелую артиллерию, десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним, а также тактические дроны. США также выделят еще 500 млн долларов на экономическую помощь Украине и следом за Евросоюзом запретят российским судам и судам под российским флагом заходить в свои порты.

Глава Белого дома подчеркнул, что США уже поставили Украине по десять противотанковых систем на каждый российский танк. Также Вашингтон продолжает делиться с нашей страной разведданными.

Байден восхитился храбростью украинцев и бесстрашием и профессионализмом украинских бойцов. Он также назвал битву за Киев исторической победой Украины и отметил, что сейчас США должны помочь нашей стране подготовиться к наступлению России на Донбассе, которое будет «более ограниченным с точки зрения географии, но не с точки зрения жестокости».

«Сейчас наступил критический промежуток времени, когда они [россияне] собираются подготовить почву для следующего этапа этой войны», — сказал президент США.

Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в $800 млн, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.

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