Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов

21 апреля, 17:06
Цей матеріал також доступний українською
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Поддержи НВ

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Обновлено в 17:55. Журналист Politico Дэйв Браун со ссылкой на Пентагон сообщает, что новый пакет помощи включает:

  • 72 155-мм гаубицы и 144 тысячи снарядов;
  • 72 тактических автомобиля для транспортировки гаубиц;
  • более 121 тактического беспилотника Phoenix Ghost;
  • полевое оборудование и комплектующие.
Видео дня
https://twitter.com/dave_brown24/status/1517152964355403777

По словам Байдена, новый пакет помощи включает тяжелую артиллерию, десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним, а также тактические дроны. США также выделят еще 500 млн долларов на экономическую помощь Украине и следом за Евросоюзом запретят российским судам и судам под российским флагом заходить в свои порты.

Глава Белого дома подчеркнул, что США уже поставили Украине по десять противотанковых систем на каждый российский танк. Также Вашингтон продолжает делиться с нашей страной разведданными.

Читайте также:
Секретное оружие Украины. Военный историк Макс Бут — о двух слабостях армии России, которая проигрывает, несмотря на численное преимущество

Байден восхитился храбростью украинцев и бесстрашием и профессионализмом украинских бойцов. Он также назвал битву за Киев исторической победой Украины и отметил, что сейчас США должны помочь нашей стране подготовиться к наступлению России на Донбассе, которое будет «более ограниченным с точки зрения географии, но не с точки зрения жестокости».

«Сейчас наступил критический промежуток времени, когда они [россияне] собираются подготовить почву для следующего этапа этой войны», — сказал президент США.

https://www.youtube.com/watch?v=L9sgO7pMceo

Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в $800 млн, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден Военная помощь Украина-США Поддержка Украины Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X