Производитель дронов-камикадзе Switchblade передаст Украине 100 своих беспилотников 20 апреля, 03:30 Цей матеріал також доступний українською Подаренные БПЛА будут отправлены Украине на этой неделе (Фото:AeroVironment via Facebook)

Производитель дронов-камикадзе Switchblade, американская компания AeroVironment, бесплатно предоставит Украине 100 беспилотников Quantix Recon и услуги по обучению Министерству обороны и Силам терробороны.



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Как сообщает сайт компании, подаренные системы будут отправлены на этой неделе, после чего последует больше помощи. Пожертвование не зависит от других систем AeroVironment, которые уже предоставляются Украине правительством США.

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Отмечается, что украинцы получат инструмент, который может летать незамеченным для силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя.

Используя полезные разведданные при помощи этих беспилотников, операторы могут быстро планировать и проверку местности, чтобы защитить украинские сухопутные силы от опасности.

Как заверяет компания, благодаря своей уникальной гибридной конструкции с вертикальным взлетом и посадкой Quantix Recon сочетает в себе преимущества вертикального взлета и посадки мультироторного дрона с дальностью полета, скоростью и эффективностью беспилотного летательного аппарата с неподвижным крылом.

«Для AeroVironment большая честь поддерживать народ Украины», — заявил президент и главный исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом». Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, включая более тяжелое оборудование, такое как 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade.



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