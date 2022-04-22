РФ назвала цель «второго этапа» войны против Украины: полная оккупация Донбасса, юга Украины и сухопутный коридор в Крым

22 апреля, 11:20
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В России озвучили цель «второго этапа» войны против Украины (Фото:НВ)

В России озвучили цель «второго этапа» войны против Украины (Фото:НВ)

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Россия во время «второй фазы» войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа.

По его словам, контроль над югом Украины даст России еще один выход в непризнанное Приднестровье, где якобы «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=uG96o2dealY

Заявления российских властей касательно причин и целей войны России против Украины постоянно меняются.

Например, 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что война якобы призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США в мире».

15 апреля пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что основная задача войны России против Украины — это якобы «разгром националистических батальонов».

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донбасс Крым Оккупант Юг Украины Война России против Украины

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