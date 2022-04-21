У ВСУ все еще недостаточно тяжелого вооружения — Зеленский

21 апреля, 17:13
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Владимир Зеленский подчеркнул, что оружие необходимо Украине для защиты населения (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский подчеркнул, что оружие необходимо Украине для защиты населения (Фото:ОПУ)

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Несмотря на военную помощь, предоставляемую Украине ее западными союзниками, у Вооруженных сил страны все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом в четверг, 21 апреля, заявил президент Владимир Зеленский.

«Без оружия — не будет кого защищать. Пока мы ставим вопрос, чтобы было чем защищать население», — пояснил он во время брифинга по итогам переговоров с главой правительства Испании Педро Санчесом и премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

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Зеленский подчеркнул, что у РФ огромная армия, у которой есть «тысячи танков, бронированной техники, ракет», которые она использует против мирного населения.

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«Тяжелого оружия недостаточно. Мы благодарны нашим гостям за то, что было выделено. Но есть приоритеты. Пока их мало в Украине. Российская армия не думает о своих людях. Им все равно, сколько погибнет. А нам не все равно», — добавил он.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Военная помощь Владимир Зеленский Тяжелое вооружение Война России против Украины

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