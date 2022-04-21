У ВСУ все еще недостаточно тяжелого вооружения — Зеленский 21 апреля, 17:13 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский подчеркнул, что оружие необходимо Украине для защиты населения (Фото:ОПУ)

Несмотря на военную помощь, предоставляемую Украине ее западными союзниками, у Вооруженных сил страны все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии.

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Об этом в четверг, 21 апреля, заявил президент Владимир Зеленский.

«Без оружия — не будет кого защищать. Пока мы ставим вопрос, чтобы было чем защищать население», — пояснил он во время брифинга по итогам переговоров с главой правительства Испании Педро Санчесом и премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

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Зеленский подчеркнул, что у РФ огромная армия, у которой есть «тысячи танков, бронированной техники, ракет», которые она использует против мирного населения.

«Тяжелого оружия недостаточно. Мы благодарны нашим гостям за то, что было выделено. Но есть приоритеты. Пока их мало в Украине. Российская армия не думает о своих людях. Им все равно, сколько погибнет. А нам не все равно», — добавил он.

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