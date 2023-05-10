Экс-командир роты батальона Айдар назвал самую большую проблему ВСУ на фронте 10 мая, 17:48 Планирующие авиабомбы оставляют военным мало шансов на их обезвреживание (Фото:DR)

Бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV назвал самую большую проблему Вооруженных сил Украины на фронте.

Как сказал Дикий в эфире Radio NV, ею являются планирующие бомбы, которыми оккупанты могут атаковать, не пересекая на самолетах линию фронта, где их могут сбить переносными зенитными комплексами.

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По его словам, российские планирующие бомбы «нас донимают где-то почти так же, как мы в свое время их донимали с появлением HIMARS».

«Соответственно, когда теперь нужно готовиться к продвижению вперед, нужно заранее думать, что делать с возможностями российской авиации. И, может быть, ответ мы получим практически сейчас. Кажется, что в анонсированном сейчас большом пакете помощи Штатов, там пакет помощи на 1,2 миллиарда, кажется, что он весь посвящен именно ПВО и, в частности, этим стареньким, времен Холодной войны, но вполне эффективным комплексам средней дальности Hawk. Если нам действительно дадут достаточное количество этих Hawk, то это непосредственно для фронта», — отметил экс-командир роты батальона Айдар.

4 апреля спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что Россия сбрасывает до 20 планирующих бомб по всей линии фронта ежедневно.

По его словам, управляемые бомбы поражают цели на расстоянии до 70 км.

Российские оккупанты сбрасывают их с самолетов Су-35 и Су-34, не входящих в зону поражения украинской ПВО.

Издание Defense Express сообщило, что Россия могла начать производство своих аналогов JDAM-ER — американских бомб большой дальности с GPS-наводкой. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав фото обломков авиабомб, по которым оккупанты ударили по Сумской области в ночь на 24 марта.

По данным Воздушных сил, войска РФ начали активнее применять для ударов по украинским объектам авиабомбы. Они обладают большим запасом, а переделать их в управляемые для врага дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

В то же время, украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.