Сбрасывают до 20 штук ежедневно. В Воздушных силах рассказали о тактике применения РФ планирующих бомб
РФ ежедневно сбрасывает до 20 планирующих бомб (Фото:Defense Express)
Россия сбрасывает до 20 планирующих бомб по всей линии фронта ежедневно. Никакого затишья в воздухе нет.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, управляемые бомбы поражают цели на расстоянии до 70 км.
Российские оккупанты сбрасывают их с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения украинской ПВО.
Игнат подчеркнул, что эффективного противодействия этим бомбам у Украины пока нет.
«Для этого нужны Patriot и западные истребители», — добавил он.
Издание Defense Express сообщило, что Россия могла начать производство своих аналогов JDAM-ER — американских бомб большой дальности с GPS-наведением. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав фото обломков авиабомб, которыми оккупанты ударили по Сумской области в ночь на 24 марта.
По данным Воздушных сил, войска РФ начали активнее применять для ударов по украинским объектам авиабомбы. Они располагают большим запасом, а переработать их на управляемые для врага дешевле и быстрее, чем производить ракеты.
В то же время украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.