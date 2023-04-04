Сбрасывают до 20 штук ежедневно. В Воздушных силах рассказали о тактике применения РФ планирующих бомб 4 апреля, 10:12 РФ ежедневно сбрасывает до 20 планирующих бомб (Фото:Defense Express)

Россия сбрасывает до 20 планирующих бомб по всей линии фронта ежедневно. Никакого затишья в воздухе нет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, управляемые бомбы поражают цели на расстоянии до 70 км.

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Российские оккупанты сбрасывают их с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения украинской ПВО.

Игнат подчеркнул, что эффективного противодействия этим бомбам у Украины пока нет.

«Для этого нужны Patriot и западные истребители», — добавил он.

Издание Defense Express сообщило, что Россия могла начать производство своих аналогов JDAM-ER — американских бомб большой дальности с GPS-наведением. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав фото обломков авиабомб, которыми оккупанты ударили по Сумской области в ночь на 24 марта.

По данным Воздушных сил, войска РФ начали активнее применять для ударов по украинским объектам авиабомбы. Они располагают большим запасом, а переработать их на управляемые для врага дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

В то же время украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.