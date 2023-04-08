Враг сменил тактику войны за небо. В чем опасность российских планирующих авиабомб и что нужно иметь ВСУ, чтобы эту угрозу убрать 8 апреля, 09:15 Эксклюзив NV За день оккупанты применяют до 20 планирующих авиабомб по всей линии разграничения (Фото:DR)

Сколько планирующих авиабомб в запасе у врага и какое оружие поможет Украине им противостоять — интервью с главным редактором Defense Express Олегом Катковым

В попытках захватить украинское небо россияне прибегают к новым способам — с конца февраля враг активно обстреливает приграничные и прифронтовые районы планирующими авиабомбами из самолетов, которые из-за дальности запуска не входят в зону поражения украинского ПВО. По подсчетам Воздушных сил ВСУ, оккупанты в день применяют до 20 таких бомб по всей линии разграничения, и для противодействия им Украине нужно более современное оружие.

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О том, какое оружие подразумевается и почему трудно бороться с планирующими авиабомбами NV объяснил главный редактор Defense Express Олег Катков.

— Каков принцип работы планирующих авиабомб и чем они отличаются от обычных?