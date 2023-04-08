Враг сменил тактику войны за небо. В чем опасность российских планирующих авиабомб и что нужно иметь ВСУ, чтобы эту угрозу убрать

8 апреля, 09:15
Эксклюзив NV
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За день оккупанты применяют до 20 планирующих авиабомб по всей линии разграничения (Фото:DR)

За день оккупанты применяют до 20 планирующих авиабомб по всей линии разграничения (Фото:DR)

Автор: Ирина Крикуненко

Сколько планирующих авиабомб в запасе у врага и какое оружие поможет Украине им противостоять — интервью с главным редактором Defense Express Олегом Катковым

В попытках захватить украинское небо россияне прибегают к новым способам — с конца февраля враг активно обстреливает приграничные и прифронтовые районы планирующими авиабомбами из самолетов, которые из-за дальности запуска не входят в зону поражения украинского ПВО. По подсчетам Воздушных сил ВСУ, оккупанты в день применяют до 20 таких бомб по всей линии разграничения, и для противодействия им Украине нужно более современное оружие.

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О том, какое оружие подразумевается и почему трудно бороться с планирующими авиабомбами NV объяснил главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Каков принцип работы планирующих авиабомб и чем они отличаются от обычных?

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракеты Бомбы ПВО Бук Истребители F-16 Российская авиация Су-34 ЗРК Patriot ЗРК С-300 Война России против Украины JDAM Су-35

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