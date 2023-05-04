Под Белгородом нашли третью авиабомбу ФАБ-500 — росСМИ 4 мая, 18:19 Воронка на улице российского Белгорода, 20 апреля (Фото:Осторожно, новости / Telegram)

В белгородском селе Головчино нашли третью 500-килограммовою авиационную бомбу ФАБ-500.

Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал Mash.

По их словам, бомбу нашли в 10 км от границы с Украиной. Telegram-канал пишет, что ФАБ закопалась под землю около недели назад на территории частного дома.

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Хозяйка дома, по их словам, услышала звук удара, обнаружила воронку и сообщила о ЧП специалистам, которые эвакуировали 56 человек, «дождались конца дождей для безопасности, раскопали и обезвредили боеприпас».

Вечером 20 апреля российский бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбу на жилой район Белгорода. По всей вероятности, это был планирующий фугасный авиаснаряд, а инцидент стал самым резонансным случаем удара РФ по собственной территории.

22 апреля СМИ сообщали, что в российском Белгороде обнаружили вторую авиабомбу, которую, вероятно, сбросил на жилые кварталы города истребитель Су-34 20 апреля.