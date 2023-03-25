Это новые вызовы и опасности для нас. В Воздушных силах рассказали, почему РФ активнее применяет авиабомбы 25 марта, 15:03 Юрий Игнат (Фото:скриншот брифинга Медиацентр Украина/Youtube)

Войска РФ начали активнее применять для ударов по украинским объектам управляемые авиабомбы. Они ведь имеют их в большом запасе и переработать их на управляемые врагу дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Это новые вызовы и угрозы для нас. Как видим, в этой войне все больше и больше появляется новейшее вооружение, которое начинает активно применяться. Это и дроны-камикадзе, и многое другое. Что такое авиационные бомбы, мы уже хорошо видели и в Изюме, и в Мариуполе», — отметил Игнат.

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В качестве примера он привел 500-килограммовые советские бомбы ФАБ-500. Оккупанты могут делать их управляемыми, устанавливая на них крылья и примитивную навигацию. Переработанные бомбы способны планировать на расстояние 50 и более километров, поэтому вражеской авиации не нужно подлетать к границе и подвергать себя опасности.

«Это гораздо дешевле для россиян, чем производить в условиях санкций и применять против украинцев очень ценные ракеты», — пояснил Игнат.

Также он подчеркнул, что ВСУ тоже используют подобные бомбы, но их у Украины не так много.

«Нужно еще наладить их выпуск, но мы их используем. И хотя эти бомбы меньшей мощности, они очень высокоточные, поэтому их эффективность в разы выше», — добавил Игнат.

Ранее спикер Воздушных сил заявлял, что Украина нуждается в современных истребителях, в частности F-16, чтобы перехватывать управляемые авиационные бомбы, а также эффективно противодействовать вражеским самолетам, которые производят запуски.