ВСУ уже применяют авиабомбы JDAM против оккупантов — Игнат 31 марта, 17:06 Крылатые «умные бомбы» JDAM уже работают в Украине (Фото:U.S. Air Force)

Украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Что касается и крылатых авиационных бомб, которые мы тоже применяем — JDAM. Мы их тоже применяем», — сказал он в эфире телемарафона.

Игнат добавил, что это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы, по его словам, чрезвычайно высокоточные.

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Спикер подчеркнул, что у Украины их не так много, как хотелось бы.

Инфографика: НВ

В декабре появилась информация, что США планируют передать Украине передовое электронное оборудование Joint Direct Attack Munition (JDAM), которое способно превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».

Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия и самолетам, образуя совместные боеприпасы прямой атаки (Joint Direct Attack Munition).

Военные США использовали эту технологию для бомб весом до 907 кг, обычно применяя ее к бомбардировщикам и истребителям.