«Истерика россиян вдохновляет». Как оккупанты до сих пор преодолевают последствия недооценки украинского войска — интервью с Евгением Диким 9 мая, 18:59 NV Премиум Украинские военные во время учений в Запорожской области, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Евгений Дикий, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра, в интервью Radio NV рассказал, как недооценка ВС Украины осенью прошлого года до сих пор влияет на состояние оккупационных сил и почему украинцам не стоит недооценивать врага.

— Начну с парада, потому что он наделал немного шума в информпространстве. Жиденько было: один танк Т-34 проехал, одна установка ядерного оружия Ярс, несколько боевых машин пехоты да и все в общем-то. Походным строем шли воспитанники военных вузов российских. Путин никакой войны не объявил, военного положения или мобилизации тоже.

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Как я и сказал: жиденько. Сразу мои коллеги-журналисты начали давать оценки, да и комментаторы разнообразные о том, что это свидетельствует об истощении российской армии на второй год войны. Согласны ли вы с таким суждением или все же это скорее нам так хочется думать?

— Я думаю, что все-таки, как бы ни была российская армия истощена, она на самом деле истощается, это правда, но не настолько она истощилась, чтобы они не могли собрать парадные расчеты по каждому роду войск с каждым видом техники. Не настолько у них все плохо, чтобы на одну площадь не собрать. Здесь скорее речь идет о другом.