СБУ задержала вражеского информатора, он передавал Беларуси данные о дислокации ВСУ в западных областях Украины 27 июля, 10:38 По данным СБУ, информатор пересекал границу с Беларусью (Фото:СБУ)

В Ровенской области СБУ задержала информатора, который передавал данные о дислокации ВСУ и передвижении военной техники правоохранителям Беларуси.

По данным ведомства, он собирали информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ, а также других военных формирований на территории западной Украины.

Видео дня

Белорусских правоохранителей особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

Информатор передал данные Беларуси во время незаконного пересечения государственной границы.

Проверяется информация о других «визитах» мужчины во вражеских правоохранителей и спецслужб.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст.114−2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой, и допустил войну за западные регионы Украины.

Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.

Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.