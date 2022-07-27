СБУ задержала вражеского информатора, он передавал Беларуси данные о дислокации ВСУ в западных областях Украины

27 июля, 10:38
По данным СБУ, информатор пересекал границу с Беларусью (Фото:СБУ)

По данным СБУ, информатор пересекал границу с Беларусью (Фото:СБУ)

В Ровенской области СБУ задержала информатора, который передавал данные о дислокации ВСУ и передвижении военной техники правоохранителям Беларуси.

По данным ведомства, он собирали информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ, а также других военных формирований на территории западной Украины.

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Белорусских правоохранителей особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

Информатор передал данные Беларуси во время незаконного пересечения государственной границы.

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Проверяется информация о других «визитах» мужчины во вражеских правоохранителей и спецслужб.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.2 ст.114−2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0u19kVPKJp4MixVuKn9oF9wLw3AqmM6JoxaCcKNk1XRrYcztUgwxnftSkKkFT8ar3l

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

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Он безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой, и допустил войну за западные регионы Украины.

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Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.

Украинская разведка сообщала, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Беларусь Информатор Ровенская область Война России против Украины

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