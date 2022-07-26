Генштаб сообщил об угрозе с территории Беларуси 26 июля, 07:16 С территории Беларуси есть угроза для Украины, отметил Генштаб (Фото:Госпогранслужба)

На Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах республики Беларусь была проведена тренировка по связи пунктов управления.



Об этом сообщил Генштаб.

С беларусской территории отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлениях города Луцк и Ковель Волынской области.

Видео дня

Кроме того, сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении армия РФ обстреляла из ствольной и реактивной артиллерии районы Хреновки Черниговской области и Толстодубового Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских войск.

На Харьковском направлении войска РФ вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Борщева, Питомник, Сосновка, Русские Тишки, Петровка, Дементьевка, Рубежное, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая, Чугуев, Клугино-Башкиревка, Светличное, Пришиб и Слатино. Нанесли авиаудары возле Залимана и Мосьпаново.

На Славянском направлении оккупанты обстреляли районы Норцовки, Богородичного, Долины, Чепиля, Грушевахи и Большой Камышевахи.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.