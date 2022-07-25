Последнее сражение. Лукашенко вынашивает коварный миротворческий план по Украине — оппозиционер 25 июля, 18:07 Встреча Александра Лукашенко с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 30 июня; белорусский диктатор находится в постоянном контакте с российским режимом и предоставляет ему территории для атак на Украину (Фото:president.gov.by)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ рассказал о коварном миротворческом плане по отношению к Украине белорусского диктатора Александра Лукашенко.

«Он настолько ввязался в эту войну, что у него нет выхода. Для него это тоже последнее сражение, как и для Путина. Поэтому он будет держаться до конца», — отметил Вячорка, отвечая на вопрос о том, понимает ли Лукашенко, что ему придется заплатить за предоставление территории Беларуси российским войскам, атакующим оттуда Украину.

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Белорусский оппозиционер добавил, что Лукашенко изменил нарратив с отрицания участия Беларуси в войне до утверждения, что Беларусь участвует в ней.

«Да, он попытается сейчас создать еще одну площадку для переговоров — Минск-3. Для него это как гарантия, что его не будут сбрасывать, мол, „я же здесь миротворец“. Он попытается из поджигателя в пожарного перерисоваться. Но это уже не работает, он никого не обманет», — убежден советник Тихановской.

Недавно первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина готовится к худшему сценарию участия Беларуси в войне.

Енин сообщил, что Беларусь и сейчас во многом активно вовлечена в агрессию против Украины. В то же время, диктатор Александр Лукашенко всячески избегает прямого участия белорусских войск.

21 июля Лукашенко заявил, что сейчас войну якобы можно закончить «на более приемлемых условиях для Украины». Диктатор утверждал, что Украина якобы должна сейчас сесть за стол переговоров и согласиться с условиями РФ.



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