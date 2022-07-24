«Последний бой, как и для Путина». Лукашенко может приказать ввести войска в Украину, но не сделает этого — интервью с Франаком Вячоркой

24 июля, 10:55
Эксклюзив НВ
Лукашенко поддерживает российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины (Фото:president.gov.by)

Лукашенко поддерживает российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины (Фото:president.gov.by)

Автор: Юлия Петрова

Белорусский диктатор Александр Лукашенко отличается от других тиранов тем, что не националист, а влюбленный во власть, считает советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка

В интервью Радио НВ он рассказал, чем соучастник военных преступлений диктатора Владимира Путина угрожает Беларуси и Украине, а также о том, как Лукашенко попытается «из поджигателя перерисоваться в пожарного».

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— Лукашенко дал интервью агентству France Presse. И там прозвучало мнение о том, что если бы он в 2020 году ушел, то ситуация, по его мнению, в Беларуси была бы хуже, чем в Украине. Нам так показалось или он признался, что два года назад он выбирал между происходящей сейчас тихой аннексией Россией и настоящим вторжением?

— Сложно сказать. Думаю, что в 2020 году у них была очень четкая договоренность с Путиным: Путин спасает Лукашенко от революции, помогает ему пропагандой, финансово, политически, а Лукашенко способствует Путину во всех других делах, в том числе и потенциальной аннексии Украины. Я понимаю, что эта договоренность продолжается. И сейчас Лукашенко просто платит этот долг, который дал ему Путин в 2020 году.

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— Какие сейчас отношения у Беларуси с Россией? Они очень переменчивые, очень странные.

— Отношения не меняются. Это вассальные отношения, которые продолжаются 28 лет. В 1997 году еще с [президентом РФ Борисом] Ельциным они подписали Союзный договор. В конце 90-х годов подписали дорожную карту. Затем Лукашенко отдавал по частям белорусский суверенитет: трубу, предприятия, противовоздушную оборону и часть Вооруженных сил — было создано совместное командование. Сейчас, к примеру, обстрелы производятся совместным белорусско-российским командованием. Конечно, руководят там россияне, а белорусы только на побегушках.

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И сейчас заканчивается эта интеграция, эта продажа белорусского суверенитета. Это такая финальная фаза — продавать уже нечего. Сейчас апофеоз всей этой русификации и кампании по отдаче белорусского суверенитета, начатой Лукашенко. Поэтому ответственность за, к сожалению, все, что происходит и произошло с белорусами, что Беларусь стала агрессором, лежит на режиме.

— В России Лукашенко воспринимают как мальчика на побегушках, но ведь это его должно не устраивать?

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