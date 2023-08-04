Украина атаковала Новороссийск морскими дронами и подбила корабль Оленегорский горняк. Накренившееся судно дотянули до бухты — главное 4 августа, 20:11 Морской дрон атакует российский десантный корабль Оленегорский горняк (Фото:NV via Twitter)

4 августа, Новороссийск Краснодарского края атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно накренился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.



Также эксклюзивное видео атаки опубликовал NV.

БДК Оленегорский горняк, построенный на верфи в Гданьске в 70-х годах прошлого века, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей, а в 2007 году был признан россиянами «лучшим десантным кораблем Северного флота».

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Следим за тем, как Оленегорский горняк пытается последовать за крейсером Москва в режиме онлайн.

Оленегорский горняк — новости

22:43 Спикер Военно-морских сил заявил, что его служба не имеет отношение к повреждению Оленегорского горняка

Военно-морские силы ВСУ не имеют «никакого отношения» к повреждению большого десантного корабля оккупантов Оленьогорский горняк возле российского Новороссийска, заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

«Я могу подтвердить только два факта. Первое: то, что произошел инцидент с указанным кораблем, и что он поврежден. Второй факт — то, что ВМС не имеют к этому никакого отношения. Все», — сказал он в эфире Радио Свобода.

20:09 «Это надолго, если не навсегда». Военный эксперт оценил перспективы ремонта Оленегорского горняка

По словам капитана первого ранга в отставке Владимира Заблоцкого, взрыв произошел в центральной части корабля под надстройкой и рядом с затопленным машинным отделением.

«А если оно затоплено, то повреждена вся электропроводка, все электричество — и корабль не имеет хода. То есть, это надолго, если не навсегда», — отметил Заблоцкий.



19:31 Украина без флота уничтожает крупный флот РФ, отметил в интервью Radio NV израильский военный аналитик Игаль Левин

По его словам, инцидент в бухте Новороссийска имеет не только пропагандистский эффект.



«Большие десантные корабли — это большие машины, которые могут перевозить танки, сотни тонн груза. Могут перевозить 225 десантников. То есть это серьезная грузоподъемность. Это очень важно в плане поставки, особенно в случае нарушения логистических связей, в случае нарушения железнодорожных путей. превращение Крыма из полуострова в остров или угрозы этого», — сказал Левин.



По его мнению, ремонт подбитого Оленегорского горняка может занять не менее полугода.



18:45 Зеленский отреагировал на удар по российскому кораблю

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка.



«Содержание не буду озвучивать. Скажу только то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься», — отметил глава государства.



18:19 Атаки на российский флот будут продолжаться, пока РФ представляет угрозу — ГУР МО

В эфире телеканала Fredoom представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что атака дронов на десантный корабль Оленегорский горняк была не первой и будет не последней.



«Оккупанты уже понесли тяжелые потери, в частности их флот, и продолжение последует. Безусловно, пока рашисты представляют угрозу украинской государственности и продолжают уничтожать украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру, последствия происходящего с их кораблями абсолютно закономерны», — заявил он.



Юсов добавил, что каждое подобное событие — хорошие новости для Украины и украинцев, и «трагедия для рашистской пропаганды».



«Сегодня мы услышим вой на болотах. Я думаю, что Скабеева и Соловьев будут просто сходить с ума и покрываться пеной», — предсказал представитель ГУР.



17:41 Появились спутниковые снимки подбитого Оленегорского горняка



В Сети появились спутниковые снимки большого десантного корабля страны-агрессора России Оленегорский горняк, который сильно кренится на один борт после атаки морскими дронами в Новороссийске Краснодарского края.

Снимки, сделанные компанией Planet, опубликовал в Twitter аналитик лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Джозеф Демпси. Судя по ним, россияне дотянули подбитый корабль до Новороссийской бухты.

16:43 Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей колонке назвал атаку дронов по Новороссийску выдающейся операцией спецслужбы

По его словам, эта операция серьезно изменит ситуацию в Черном море, продемонстрировав, что Украина может атаковать любой российский объект в нем.

«Российские корабли и суда уже нигде не могут чувствовать себя в безопасности», — констатирует журналист.

15:53 Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Radio NV отметил «высокую результативность» атаки по Оленегорскому горняку

«Надо понимать, что порты, бухты защищаются Россией, они прикрываются. И проходить эти редуты обороны — это нелегкая и непростая задача», — сказал эксперт.

Он также заявил, что эффективность и дальность надводных дронов увеличились.

«Если Россия ранее фактически скрывала свои корабли в бухте в Севастополе и применяла их малыми группами кораблей, в основном тех, которые выходили для запуска Калибров по территории Украины, то сейчас и в Новороссийске, очевидно, им будет довольно непросто, они будут под вызовами и угрозами», — считает Мусиенко.

Он предположил, что пока атаки являются пробными и в дальнейшем от подобных атак могут пострадать десятки российских кораблей.

15:34 Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявил Radio NV, что атака на Оленегорский горняк была удачной не менее чем на 25%

Он предполагает, что за атакой стоят украинские контрразведчики на море.

14:16 Атаку на Оленегорский горняк прокомментировала руководительница Объединенного прессцентра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк

«У нас есть открытая информация о том, что действительно он поврежден, и это означает, что одна из боевых единиц — это большой десантный корабль Черноморского недофлота — выведена из строя. На данном этапе мы можем констатировать, что все системы, службы и мощности Украины работают над тем, чтобы ослабить врага. Мы имеем дело с очень опасным, очень подготовленным и тяжелым врагом по объему вооружения, по объему даже живой силы, поэтому уничтожать потенциал врага — это абсолютно законно в условиях войны», — подчеркнула Гуменюк в эфире телемарафона.

13:32 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что дроны возвращают акватории Черного моря внешнюю юрисдикцию и окончательно уничтожают ценность флота РФ

«По сути, возвращают всех к международному морскому праву… Поэтому присутствию российского флота в Черном море будет положен конец, а с ним — и традиционному московскому шантажу. Украина обеспечит свободу и безопасность в Черном море для мировой торговли», — написал Подоляк на своей странице в Twitter.

12:30 В соцсетях шутят об Оленегорском горняке, который «героически» уничтожил своим корпусом один из дронов-камикадзе



12:00 NV собрал главные факты об Оленегорском Горняке



11:43 На фоне атаки на Новороссийск цены на пшеницу выросли, но эксперты полагают, что это ненадолго



«На фоне сообщений об обстрелах военно-морской базы возле черноморского порта Новороссийск в РФ котировки пшеницы на СВОТ на первых торгах 4 августа выросли на 2%. Но операторы рынка все равно ожидают, что по итогам текущей недели пшеничные фьючерсы подешевеют», — сообщает АПК Информ.



11:14 Telegram-канал ASTRA опубликовал видео попытки отбуксировать Оленегорский горняк

«Каждый раз, когда они его тянут, он накреняется», — говорит голос на видео.

11:03 Спецоперация СБУ, в результате которой был поврежден Оленегорский горняк проводилась совместно с Военно-морскими силами ВСУ

Об этом сообщил источник Интерфакс-Украина.

10:33 NV получил эксклюзивное видео атаки морского дрона на Оленегорский горняк

Как отмечают источники NV в Службе безопасности, спецоперацию проводили вместе с ВМС. В результате атаки Оленегорский горняк получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Поэтому все заявления россиян об «отраженной атаке» — фейк.

На борту находится около 100 человек экипажа, дрон СБУ нес на себе 450 кг тротила.

9:58 Россия вывела в Черное море большую корабельную группировку, вероятно, могут готовиться провокации

«Корабельную группировку враг разворачивает большую. Действительно, большое количество кораблей — сейчас 15 единиц в Черном море. Одна традиционно — в Азовском», — сообщила руководительница Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Гуменюк объяснила, что оккупанты пытаются рассредоточить свой корабельный состав для того, чтобы он не был скучен в одном месте.

9:54 В соцсетях появились кадры с Оленегорским горняком, который сильно накренился на правый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких его отсеков

Оккупанты пытаются отбуксировать его в порт.

9:00 Военный эксперт Михаил Жирохов обратил внимание на то, что дроны должны были преодолеть значительное расстояние, чтобы добраться до Новороссийска, который он назвал «очень яркой целью»

«Даже если дальность использования позволяет, непонятно, каким образом они добрались до Новороссийска, потому что фактически сейчас побережье Азовского моря контролируется россиянами. И для того, чтобы дойти, например, до Новороссийска из условной Одессы, они должны были пройти Керченский мост, который, по словам россиян, очень хорошо охраняется. Вопрос в том, какой был носитель этих катеров», — сказал военный эксперт.

Он предположил, что дроны могли запустить с территории, не подконтрольной Украине.

«Под Бердянском есть агентура или вышли бойцы какого-то спецподразделения и запустили. <...> Потому что обойти [российское ПВО] вблизи Крыма, моста и выйти на Новороссийск — это выглядит фантастически», — предположил Жирохов.

7:14 Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на пятницу российскую военно-морскую базу атаковали «два украинских безэкипажных катера», которые якобы были «визуально обнаружены и уничтожены огнем»

В порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов, заявили в компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

КТК владеет нефтяным терминалом под Новороссийском. В пресс-службе компании заявили, что терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры.

Местные жители говорили, что взрыв был именно на терминале КТК.

Новороссийский морской порт — один из крупнейших портов Черного моря и России.

