Новая спецоперация СБУ. Дроны атаковали российский танкер SIG вблизи Крымского моста — все, что известно 5 августа, 12:15 Российский танкер SIG проходит через Босфор, 22 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Yoruk Isik TPX IMAGES OF THE DAY)

Поздно вечером 4 августа вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы. Повреждения получил российский танкер SIG, который транспортировал топливо для войск РФ. Судно начало тонуть в Керченском проливе. На утро в СБУ подтвердили спецоперацию по подрыву российского танкера с помощью надводного дрона.

NV в онлайн-режиме рассказывает, что известно об атаке и ее последствиях.

10:28. В соцсетях появилась запись аудиоперехвата переговоров россиян с экипажем своего нефтяного танкера SIG после удара дронов.

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— Как вы уменьшили поступление воды?

— Ничего не уменьшали. Сколько прибыло, столько прибыло. Судно в балласте.

— Какие у вас планы? Вы остаетесь там на якоре?

— Ну, сами мы не можем перемещаться без буксира. Машина полностью затоплена. Руководство не знаю, что там будет решать. Нас куда-то на завод теперь надо.

09:31. Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал последние атаки надводными дронами на корабли РФ. Он отмечает, что любая «бавовна», происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно «логичным и эффективным шагом» в отношении российских оккупантов.

Малюк отметил, что такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными.



09:23. Что известно о танкере SIG, атакованном в районе Крымского моста

По данным украинской стороны, один из крупнейших российских нефтяных танкеров SIG транспортировал топливо для российских войск.

Построенное в 2014 году судно, способное перевозить почти 5 тысяч тонн топлива, пришло из Турции, и было пришвартовано неподалеку от Крымского моста.

В 2019 году SIG попал под санкции США за поставки нефтепродуктов в Сирию для группировки российских войск, поддерживающих диктаторский режим Башара Асада.

На момент атаки морского беспилотника на его борту находились 11 членов экипажа, несколько из которых, как сообщается, получили ссадины от осколков разбитого стекла.



08:23. Источник NV в СБУ рассказал о проведении в районе Крымского моста совместной с ВМФ спецоперации по подрыву российского нефтяного танкера SIG. Там заявили, что судно транспортировало топливо для войск РФ.

В СБУ рассказали, что для атаки был использован надводный дрон с 450 кг тротила на борту.

В результате этого один из самых мощных нефтяных танкеров РФ начал тонуть в Керченском проливе.

«Танкер был хорошо нагружен топливом, поэтому „фейерверк“ было видно издалека», — рассказал NV собеседник в СБУ.

08:10. Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщило, якобы в танкере SIG образовалась «пробоина в результате атаки морского дрона».

У самого танкера, как утверждает кремлевская пропаганда, повреждено машинное отделение, насосный отсек и судовая надстройка.

Корпус судна получил пробоину, однако все еще остается на плаву, а экипаж пытается откачать воду.

04:10. Российские паблики опубликовали последствия взрыва на российском танкере SIG.

03:10. В сети появилось аудио, вероятно, переговоров экипажа судна Sig. Россияне говорят о полностью затопленном машинном отделе.

01:03. Мониторинговые каналы сообщили, что дроны поразили российский танкер SIG.

4 августа

23:56. В районе Крымского моста прогремели мощные взрывы.