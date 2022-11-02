«Не способны защитить „родную гавань“». О «хлопке» в 900 км от Киева и ракетах, которыми РФ будет «мордовать» Украину — интервью с аналитиком CIT 2 ноября, 18:48 Эксклюзив НВ Работа украинских танкистов (Фото:Константин и Влада Либертовы)

Военные РФ не в безопасности ни в Пскове, что в 900 км от Киева, ни в Севастополе, в оккупированном Крыму, ведь Украина способна наносить удары даже несмотря на отсутствие необходимого оружия, говорит аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В эфире Радио НВ Михайлов рассказал, когда, как он надеется, ВСУ освободят Херсон и какими ракетами Россия еще сможет «мордовать» украинские города.

— Скажите, что мы знаем об этих ракетах Х-32? Сколько у россиян их может быть и чем они угрожают?

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— Во-первых, на самом деле мало кто знает ответ на вопрос, сколько тех или иных ракет есть у россиян. Во-вторых, если это модернизация ракеты Х-22, применяемой против авианосцев, то, скорее всего, эти ракеты не предусмотрены для ударов по наземным целям. А соответственно, нужны России для любого будущего конфликта с НАТО, потому что у Соединенных Штатов много авианосцев.

Вероятно, мы наблюдаем применение этих запасов, которые хранились на случай открытого конфликта с НАТО. Это еще одно свидетельство того, что у россиян есть определенные проблемы с ракетами. Но никому неизвестно, когда они у них закончатся, сколько их сейчас производится. Единственное, на что можно надеяться, что это производство имеет определенные проблемы благодаря санкционному давлению.

— Значит ли это, что они могут рассчитывать на Иран? Какие объемы помощи Ирана могут быть в этом случае?

— Да, они, скорее всего, могут рассчитывать на Иран. У Ирана есть баллистические ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 или даже 700 километров. Как говорил [Юрий] Игнат, спикер Воздушных сил Украины, к сожалению, сейчас возможности противодействия этим ракетам ограничены.

На самом деле очень интересно, какой ответ будет со стороны, прежде всего, западных партнеров Украины. Поставляемые противовоздушные средства способны закрывать [воздушное пространство Украины] в определенной степени от крылатых ракет или российских самолетов, но с баллистическими ракетами могут быть проблемы. Как мы понимаем, у России осталось не так много ракет Искандер, имею в виду именно баллистических ракет. К тому же они, вероятно, сохраняются для применения, возможно, каких-либо тактических ядерных зарядов. А иранские ракеты теоретически могут дать определенное преимущество в этих российских попытках уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру и в террористических истязаниях украинских городов и электросети.

— Интересное заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак, сказав, что украинцы научились сбивать иранские дроны из стрелкового оружия, а сейчас Украина ведет переговоры по получению зенитно-ракетных комплексов, которые будут противостоять иранским ракетам. Есть ли такие комплексы, которые могут сбивать иранские ракеты и насколько они могут быть эффективными?

— Да, по крайней мере, у Соединенных Штатов уже есть опыт борьбы именно с баллистическими ракетами. Это было еще во время первой войны в Персидском заливе, когда иракские войска пытались атаковать базы коалиции ракетами. Я сейчас не помню, какие именно это советские ракеты, но они в некотором роде похожи на некоторые иранские.

Скорее всего, у Соединенных Штатов есть такое оружие. Вопрос только в том, как быстро они могут передать ее Украине и научить украинских бойцов противовоздушных сил им пользоваться.

Понятно, что Соединенные Штаты полностью понимают эту опасность, которая исходит от иранских ракет, так что можно ожидать некоторое движение в этом направлении, потому что это стратегия Соединенных Штатов — не позволить России победить Украину. Если появляется эта новая угроза, то Соединенные Штаты и другие партнеры Украины будут искать какие-то средства борьбы с этой новой угрозой.

— Что мы понимаем о логике и характере этих обстрелов критической инфраструктуры ракетами и дронами? Почему россияне делают это раз в неделю и каждый раз по понедельникам?

— Меня тоже очень интересует этот вопрос. Если бы у россиян были возможности и намерения полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, то они бы делали эти удары чаще и масштабнее.

Почему масштабы здесь важны? Потому что, таким образом, можно перегрузить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить больший процент попадания ракет в цели. Тем более что украинские силы уже учатся противодействовать таким массовым обстрелам.

Как отмечал [пресс-секретарь Воздушных сил] Игнат, процент сбитых ракет увеличивается. Итак, если бы у россиян было достаточно средств, они бы продолжали это [делать] каждый день или в один день [запускали бы] больше ракет.

Поэтому у них либо нет мощностей для того, чтобы полностью уничтожить энергосистему Украины, либо это попытка давления, прежде всего, на Украину и на Запад. Это, если хотите, такое заявление: «Если вы будете продолжать наступать, если Запад будет продолжать поддерживать Украину, то мы будем и дальше убивать украинцев, заставлять их ехать в Европу, усугублять миграционный кризис». Следовательно, это может быть элементом бесчеловечной дипломатии.

— Два российских самолета МиГ-31 и контейнер, вероятно, используемый для хранения гиперзвуковых ракет Кинжал, были зафиксированы на аэродроме Мачулищи под Минском в Беларуси. Британская разведка заявляла, что это, возможно, давление на страны Запада. В Соединенных Штатах наоборот говорят, что у них нет данных об этом. Как оценивать эту информацию? И собирается ли Россия бить из Беларуси Кинжалами?

— МиГ-31К на самом деле там есть. Это подтверждают наблюдатели из мониторинговой группы Белорусский Гаюн. Они могут наносить удары этими Кинжалами.

Напомню, что проблема Кинжалов в том, что их практически невозможно перехватить существующими силами противовоздушной обороны. Несколько раз Россия применяла Кинжалы: даже воздушная тревога включалась уже после того, как эти ракеты попадали.

Проблема в том, что она относительно дорогая, даже дороже обычных российских ракет. Реальные же разрушения, которые она может принести, не отличаются от обычной российской ракеты. Вероятнее всего, их можно применять по каким-то очень ценным целям: или так называемым центрам принятия решений, или даже какие-то цели на территории НАТО. Понятно, что россияне пока к этому не готовы.

Да, эти Кинжалы, МиГ-31К можно расценивать как элемент силовой дипломатии: создание угрозы для НАТО прежде всего, и для Украины, чтобы ее учитывали в планировании дальнейших действий.

— В статье CNN отмечается, что иранские дроны Arash-2 несут в пять раз больше взрывчатки, чем Shahed 136. И поэтому CNN делают выводы, что это может стать переломом в войне. Соглашаетесь ли вы с такими выводами?

— Если я правильно понимаю, этот Arash-2 является скорее крылатой ракетой, чем дроном. Я не очень большой эксперт в этом вопросе, поэтому прошу прощения, если в чем-то буду ошибаться.

На мой взгляд, это такая система, которая похожа на те, которые уже украинской противовоздушной обороне удавалось перехватить. Проблема Шахедов даже не в том, что они супербыстрые или имеют возможность противодействовать противовоздушной обороне; а в том, что они очень дешевые, поэтому их можно использовать в большом количестве.

Например, согласно сообщению военной администрации Запорожья, вчера было применено 10 Шахедов: хотя шесть удалось сбить, четыре все же долетели до целей.

Arash-2 — это, как я понимаю, относительно новый беспилотник. Соответственно, он будет дороже Шахеда и применять их в таком большом количестве вряд ли будет возможным.

— В Псковской области России взорвались два вертолета Ка-52 Аллигатор, еще два были существенно повреждены. Все больше «бавовны» случается в глубоком тылу врага. Как это оценивать? Что это значит, как вы думаете?

— Я считаю, что это попытка украинских спецслужб, украинского руководства как-то донести до России, что даже если Соединенные Штаты отказываются поставлять дальнобойное оружие или разрешать применять оружие, которое есть, по территории России, все же Украина способна наносить удары где-то в глубине территории России.

Должно быть учтено в дальнейших расчетах российских властей, что даже аэродром где-то на Псковщине также не находится в безопасности. Ни аэродром на Псковщине, ни черноморский флот в Севастополе, ни какие-либо другие объекты.

— По поводу Черноморского флота в Севастополе. Мы видели эти водные дроны. Что их применение меняет в войне, в частности, в Черном море?

— Во-первых, это показывает, что Черноморский флот России не способен даже защищать свою, как они говорят, «родную гавань». И показывает, что у Украины есть возможности собственного производства таких технологических средств.

Это технологическое преимущество. У россиян нет ничего подобного этим дронам, хотя они были разработаны относительно быстро украинцами. Вероятно, они имеют элементную базу, которая является коммерческой, поэтому их относительно легко производить.

Это, в свою очередь, означает, что российский флот вряд ли сможет как-то вести свои операции даже если Россия предпримет какую-то силовую попытку прекратить поставки сельхозпродукции из Украины. Это будет проблемным для Черноморского флота, учитывая, в частности, эту новую угрозу, а также ракеты Гарпун, Нептун и другие, которые будут мешать операции в открытом море.

— Касательно освобождения Херсона. Что мы видим сейчас там среди россиян? Готовы ли они его сдавать? Или все же готовы сражаться? Информация поступает противоречивая: разные слухи и разные данные. Что там происходит?

— На самом деле вывода техники как такового не происходит. Происходит мародерство гражданской техники, которое называют «эвакуацией».

Но то, что сейчас оккупационные власти уже заявили об отселении с территорий на левом берегу Днепра, по моему мнению, означает, что именно туда будут перебрасывать прежде всего артиллерию и, вероятно, хотят, чтобы им не мешали местные, которые, конечно, будут передавать информацию о позициях этой артиллерии Вооруженным силам Украины.

Скорее всего, эта артиллерия будет применяться для ударов по украинским войскам, когда они приблизятся к Днепру, а это возможно, хотя россияне пытаются удерживать Херсон. Для этого даже перебрасывают туда мобилизованных, несмотря на их недостаточную подготовку.

К нам уже поступает много информации о том, что мобилизованные несут потери не только в районе Сватового, но и в Херсонской области тоже. Вероятно, российские силы будут держать там оборону, хотя, например, The New York Times утверждает, что у Украины есть преимущество в артиллерии.

Я недавно прочитал статью журналиста Нила Хауэра, который ездил в Херсонскую область. Украинские бойцы также говорят, что имеют преимущество и готовы освобождать Херсон, для этого есть все необходимое. Надеюсь, что прогнозы [главы украинской разведки Кирилла] Буданова и западных разведок реализуются, и или в ноябре, или до конца года Херсон будет освобожден.