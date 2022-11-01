«Бавовна» в глубоком тылу РФ. Что известно о подрыве российских боевых вертолетов на авиабазе в Псковской области 1 ноября, 15:02 Сюжет Российские боевые вертолеты Ка-52 в РФ называют «аллигаторами», в Украине — «рептилоидами» (Фото:Минобороны РФ)

НВ собрал главные подробности об этом примечательном инциденте.

Уничтожение боевых вертолетов в Псковской области РФ: как это произошло

Утром 31 октября в прокремлевских Telegram-каналах появилась информация о происшествии на российском аэродроме Веретье, расположенном в Псковской области неподалеку от российско-латвийской границы. Там были взорваны по меньшей мере два боевых вертолета Ка-52.

Видео дня

Веретье (или Остров-5) — это военно-воздушная база РФ в Псковской области, в 7 километрах от города Остров, административного центра Островского района. На аэродроме базируется 15-я бригада армейской авиации РФ, на вооружении которой должно стоять около 70 вертолетов.

«Около 22 вечера военнослужащие части услышали несколько взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов. Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг», — сообщил российский Телеграм-канал Baza. При этом в российских пабликах стали распространять информацию о том, что на момент взрывов вертолеты якобы не эксплуатировались и находились на ремонте.

Источник российского телеканала РЕН ТВ сообщил, что всего на аэродроме прозвучали три взрыва.

Позже Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на базе Веретье в ночь на 31 октября произошел мощный взрыв.

По информации украинских разведчиков, в результате минирования были полностью уничтожены три российских ударных вертолета: два Ка-52 «Аллигатор» и один Ми-28Н. Еще два вертолета существенно повреждены взрывами.

«С целью ликвидации последствий взрыва, а также „поиска диверсионных групп“ личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия», — сообщили в ГУР Минобороны Украины.

1 октября в Телеграм-канале Орестократія появилось видео, где вероятные партизаны закладывают взрывчатку под один из вертолетов.

Официально Минобороны России никак не комментировало это громкое событие и потерю как минимум двух (или даже трех) вертолетов.



Впрочем, изданию Север.Реалии (проект Радио Свобода) удалось узнать некоторые подробности инцидента, совпадающие с обнародованными на видео деталями.

«В моторных отсеках двух вертолетов произошли два взрыва, работали диверсанты […]. Кто-то проник на территорию части, сделал закладку какого-то вещества в двигательные отсеки двух вертолетов и произвел подрыв. Даже возгорания не было, взрывы были непосредственно внутри моторных отсеков» , — сказал собеседник издания.

По его словам, к ликвидации последствий инцидента не привлекали МЧС и соответствующие службы, «чтобы не наводить панику».

Информатор Север.Реалии отметил, что проникнуть на территорию этой воинской части диверсантам, вероятно, было «достаточно просто». «Там защита нулевая — с любой деревни можно зайти и попасть прямо на взлетку [взлетно-посадочную полосу]», — добавил источник. По его информации, по меньшей мере, один из взорванных вертолетов «прибыл месяц назад из зоны боевых действий» — очевидно, он участвовал в атаках Воздушно-космических сил РФ в Украине.

Теперь, по информации Север.Реалии, военнослужащих воинской части № 44440 (находится рядом с аэродромом) пока не выпускают из части «в связи с проверкой».

1 ноября российские Телеграм-каналы сообщили, что работники российских спецслужб якобы обнаружили на территории военного аэродрома Веретье еще одно самодельное взрывное устройство. Прокремлевский канал Baza утверждает, что оно было прикреплено к фюзеляжу вертолета Ми-28. Устройство якобы обнаружили днем 31 октября при осмотре места происшествия, мощность взрывчатки составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ка-52 и Ми-28Н: что это за вертолеты

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» («Hokum B» по классификации НАТО) — разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость Ка-52 — около $16 млн, это одна из самых современных моделей в авиации РФ. Несколько десятков таких вертолетов атаковали аэропорт Гостомель в первый день вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Россия и сейчас широко использует подобные боевые вертолеты в боях против ВСУ и ударах по позициям украинских защитников. Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу, воздушные цели.

ВСУ удается сбивать такие вертолеты на линии фронта — в частности, на юге Украины. Так, 31 октября украинские защитники в Бериславском районе Херсонской области за три минуты сбили два российских вертолета Ка-52.

Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» — модифицированная версия базового Ми-28. Эффективно используется в ночное время. Предназначен для огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростным воздушным целям и живой силе. Примерная стоимость модифицированной версии — $16−18 млн.

Что пишут военные аналитики о дерзкой диверсионной операции

Ярослав Трофимов, ведущий корреспондент отдела иностранных дел в издании The Wall Street Journal, напоминает, что аэродром Веретье расположен в сотнях миль от Украины. И если к инциденту причастны украинские силы или партизаны, это продемонстрировало бы достаточно убедительную способность Украины действовать глубоко в российском тылу.

Украинский журналист Юрий Бутусов назвал инцидент «одной из лучших диверсионных операций ГУР МО за время войны».

«Расстояние 600 км от Украины, но диверсанты прошли на территорию особо важной военной базы, незамеченными прошли на стоянку вертолетов, установили четыре взрывных устройства, то есть потратили некоторое время, установили таймер и также незаметно покинули территорию авиабазы. Российские спецслужбы не смогли их заметить», — утверждает Бутусов.

Он также напомнил, что в 2016 году группа Кирилла Буданова, действующего главы ГУР Минобороны Украины, «проникла в Крым с целью осуществить диверсию на базе полка вертолетов под Джанкоем, но группа была разоблачена ФСБ и была вынуждена прорваться в Украину с боем, уничтожив командира российского спецназа».

Теперь же, по словам Бутусова, «гештальт закрыт»: российские боевые вертолеты уничтожены прямо на базе, в то время как Россия «не имеет технологических возможностей восстанавливать потери своей авиации».

«Блестящий успех украинской разведки и болезненное поражение России», — резюмировал Бутусов.

Некоторые OSINT-аналитики попытались верифицировать видео, где зафиксирована закладка взрывчатки, с помощью геолокации.

В частности, автор аккаунта ShimazuOSINT отмечает, что видео содержит мало кадров с территорией аэропорта, однако «вполне может быть подлинным, поскольку размещение Ка-52 [на кадрах] действительно соответствует тому, как они расположены».

Он особо отмечает, что «потенциальные точки входа на эту территорию» также могут быть очевидны, поскольку «подъезд с дорог общего пользования через лесистые зоны достаточно прост».



Другие аналитики продолжили работу ShimazuOSINT, утверждая, что геолокация позволяет определить координаты места съемки как 57.284883 / 28.418336, и это действительно аэродром Веретье в Псковской области. В частности, отмечено, что растительность соответствует текущему сезону, а бетонная поверхность, очертания деревьев и насыпь на заднем плане дают дополнительные возможности для верификации.

Другие расследователи попытались проанализировать использованные устройства и предположили, что российские вертолеты были взорваны с помощью взрывателя замедленного действия ВЗД-6Ч (задержка до 6 часов) и детонатора МД-5М. Именно такой взрыватель, судя по видео, был установлен в заряд взрывчатого вещества на Ка-52.