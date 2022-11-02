На грани бесславного поражения. Что могло остановить Путина от вторжения в Украину — интервью с офицером армии Израиля 2 ноября, 12:54 Эксклюзив НВ Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 1 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Григорий Тамар, офицер Армии обороны Израиля в отставке, рассказал в интервью Радио НВ, что российский режим находится на грани одной из крупнейших военных катастроф в истории России как страны.

— Очень много сейчас разговоров на тему того, что армия Украины, армия Израиля должны быть очень похожи друг на друга. Как вы видите, каковы сейчас точки соприкосновения? И где наши страны пока еще не сходятся в принципах?

Видео дня

— Ну, во-первых, действительно напрашиваются исторические параллели. То, что у вас сейчас происходит в стране в военном отношении напоминает израильскую войну за независимость, которая была в 1948 году у нас в стране.

Ваши вооруженные силы продемонстрировали очень быструю способность обучаться современным методикам ведения военных действий, как на тактическом уровне, так и на командном, оперативном, технологическом. Я в 2015 году обучал ваших военных как инструктор и хочу заметить, что вы совершили невероятный качественный скачок.

Я не мог по началу даже поверить в то, что происходит на фронте, что я это вижу своими глазами, так сказать, как зритель новостных каналов. Но тем не менее вы поразили весь мир. Что же касается взаимодействия наших военных специалистов, то сегодня уже не секрет, какие контакты ведутся на территории Европы, на территории третьих стран между офицерами израильской армии и офицерами Вооруженных сил Украины.

Ведутся консультации, ведется обмен опытом, это сегодня уже не секрет, об этом говорилось в прессе многократно. Я лишь повторю то, что слышал в открытых источниках, в разных областях, от военной медицины до различных технологических аспектов, здесь я ничего нового не скажу.

Другой вопрос, что по ряду причин между нашими государствами существуют разногласия геополитического характера, которые в том числе выражаются, например, в том, что Украина не поддерживает Израиль во время голосования в ООН.

Однако я думаю, что для политиков обеих стран сейчас есть очень хорошая возможность, может быть, начать отношения с чистого листа, как-то немножко их переосмыслить, искать все больше и больше точек соприкосновения, все больше платформ для сотрудничества, которое должно быть безусловно обоюдно выгодным.

— Однако у нас сейчас получается такая история, что появился общий враг в какой-то степени, это Иран. <...> Соответственно, Иран и его дальнейшее сотрудничество с Россией, каким оно может быть? Давайте попробуем спрогнозировать будущее, и на этом же будущие отношения Украины и Израиля могут измениться или нет?

— Для начала давайте отметим тот факт, что оказавшись в условиях крупной континентальной войны российская армия и российская военная промышленность продемонстрировали свое банкротство. То есть, Россия не была готова к такой войне, она оказалась в ней по воле одного человека, который сидит в Кремле. И стало понятно, что «король-то голый».