Запасы Кремля заканчиваются. США обвинили КНДР в попытках скрыть поставки боеприпасов в Россию для войны против Украины 2 ноября, 16:02 Партийный съезд Компартии КНДР (Фото:KCNA via REUTERS)

Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«В сентябре (КНДР — ред.) публично отрицала, что намеревалась поставлять боеприпасы России. Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно снабжает войну России в Украине значительным количеством артиллерийских снарядов, скрывая при этом реальное место назначения поставок оружия. Мы продолжим следить за тем, будут ли получены эти поставки», — заявил Кирби.

Видео дня

Телеканал со ссылкой на официальные лица США уточнил, что КНДР пытается скрыть поставки, создав впечатление, что боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Севера, а также в Африку. Об этом также свидетельствуют недавно рассекреченные разведданные, уточняют журналисты.

Также высокопоставленные чиновники США считают, что тайные поставки из Северной Кореи, а также беспилотники и другое вооружение, которое Россия приобрела у Ирана, являются еще одним свидетельством того, что за восемь месяцев боев сократились даже обычные артиллерийские арсеналы Кремля.

Официальные лица не предоставили доказательств в поддержку новых обвинений. В рассекреченных разведданных также не содержится подробностей о том, сколько оружия входит в состав поставки и как за него будут платить, уточняют журналисты. Но американская сторона уже заявляла ранее о том, что Россия в поисках партнеров, которые помогут ей с вооружением.

2 ноября пресс-секретарь Пентагона Пет Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран как Иран и Северная Корея.

Согласно данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

Украинская разведка сообщила, что в начале ноября Иран планирует отправить РФ новую партию своих дронов. Речь идет о более 200 боевых беспилотниках Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.