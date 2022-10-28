«Надо больше ракет». Как Украина обороняется в небе от «неприятных балалаек» — интервью с спикером Воздушных сил Юрием Игнатом 28 октября, 16:47 Эксклюзив НВ Воздушные силы Украины (Фото:831 бригада тактической авиации/"831s tactical aviation brigade"/Facebook)

Радио НВ в разговоре с представителем командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрием Игнатом выяснило, насколько прочной и эффективной стала наша оборона в воздухе и какого оружия ждать от партнеров.

Видео дня

— Шахеды проявили себя как эффективное оружие против гражданских объектов критической инфраструктуры, против недвижимых объектов. Однако нам удается очень эффективно справляться с этой угрозой. К примеру, 26 октября 19 Шахедов были сбиты. Какая статистика сейчас по сбиванию этих дронов? Изменяют ли рашисты свою тактику применения этих БПЛА?

— Есть такой результат: более 20 Шахедов летело, уничтожено — 19. Больше в Одесской области, меньше в Николаевской и один на Винничине. К сожалению, есть и несколько прилетов, потому что понятно, что 100% сбить [трудно], когда они идут большими группами. Несколько групп с разных маршрутов — это усложняет их сбивание.

И еще одна новость, не очень хорошая для нас — мы все же тратим на эти дроны ресурсы, боекомплект, истощаем ПВО. Но ведь надо все равно их сбивать.

Инфографика: НВ

В ночное время именно зенитные ракетные войска или авиация Воздушных сил, истребители могут противодействовать этим дронам. Днем могут быть и другие средства привлечены, такие как зенитные пушки или крупнокалиберное стрелковое оружие.

Поэтому сейчас внимание и приковано к этому. Если Россия продолжит и дальше массированно совершать атаки этими дронами, Украине нужно будет больше оружия, больше ракет для того, чтобы противостоять этому нашествию.

Видимо, Россия и Иран углубляют сотрудничество в области поставок беспилотных систем, а также возможно и ракет. Все же рассчитываем на то, что и мы будем получать от партнеров то вооружение, о котором так много говорят в последнее время.

Инфографика: НВ

— Такой вопрос есть на устах украинцев: почему противовоздушные силы Украины не могут сбивать все 100% как минимум этих Шахедов? Было много разговоров о том, что это очень медленно летящие мопеды. Почему у нас нет возможности сбивать их на 100% и существует ли такая возможность?

— Потому что очень велика территория нашего государства. Мы не только защищаем небо сегодня от этих неприятных балалаек, летающих мопедов. Основная задача Воздушных сил — противовоздушная оборона государства и защита воздушного пространства от авиации противника, которая может залететь сюда.

Что было, когда авиация залетала в первый месяц вторжения — мы видели. Последствия бомбардировок — разрушенные города, такие как Мариуполь, Изюм или на Житомирщине. Очень много разрушений было именно от пилотируемой авиации — это и вертолеты, и бомбардировщики, штурмовики, истребители, тоже имеющие вооружение, работающее по наземным целям.

Есть еще крылатые ракеты, которые мощнее этих Шахедов раз в 10, а то и больше — где-то в 15 раз мощнее, имеют боевую часть, летят быстро. Являются чрезвычайно трудными целями также Х-101, Х-555, Калибр, Искандер-К, не М, потому что это уже баллистическое.

Инфографика: НВ

Приходится этому всему противостоять Воздушным силам теми комплексами, которые сегодня есть — зенитными (С-300, Бук-М1), а также ракетами, находящимися на вооружении истребительной авиации, полуактивными головками самонаведения и т. д.

Таким образом [происходит] рассредоточение внимания сил противовоздушной обороны. Есть не только противовоздушные силы: есть ПВО пехоты, ПВО военно-морских сил и других сил обороны. [Однако] нет возможности всю территорию страны эффективно, плотно охватить именно огневыми средствами, и средствами обнаружения целей — это радиолокационные станции.

Мы сейчас находимся в условиях боевых действий. И средства противовоздушной обороны, авиация и другие средства обнаружения РЛС постоянно находятся в динамике, в маневре, постоянно работают со скрытых позиций. Это все усложняет работу противовоздушной обороны. Но основная причина — это отсутствие достаточного количества огневых средств для того, чтобы покрыть всю территорию государства.

— После первых массовых обстрелов Украины дронами все начали обращать внимание на Южную Корею. Мол, посмотрите, как Сеул защищает себя — располагают зенитные пулеметы на последнем этаже многоэтажек и таким образом довольно эффективно могут справляться с исходящей из воздуха угрозой. Такой вариант рассматривают в воздушных силах и вооруженных силах Украины? Или все-таки возвращаемся к тому, что территория Украины очень велика, чтобы это применять?

— Этот вариант не к Воздушным силам, а к локальным объектам, возможно, к противовоздушной обороне Сухопутных войск. Но он может прикрывать именно локальные объекты, как атомные электростанции.

Это как оружие последней надежды, когда ПВО пропустила средства [врага]. Эти пулеметы имеют искусственный интеллект, свой радар, автоматически осуществляют обнаружение и уничтожение цели автоматическим огнем. Это действительно оружие новейшее, мощное, эффективное.

Но вы уже ответили вместо меня: это не на нашей территории. У нас сейчас граница, которая фактически является линией фронта ( если принимать во внимание и Беларусь, и Черноморский регион) — 2,5 тысячи километров. Для такой территории сколько нужно этих пулеметов расставить? Тем более, что у них дальность не велика — на четыре километра могут стрелять эти автоматические пулеметы, имею в виду, их патроны, разрывные пули, которые создают определенное облако обломков, взрывающихся на определенном расстоянии и останавливающих этот дрон.

Охранять какие-то локальные объекты, как важные электростанции, объекты критической инфраструктуры — да, это возможно.

— Первые батареи IRIS-T уже прибыли в Украину от Германии. Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил статистику, что 9 из 10 ракет, запущенных по нашей территории, IRIS-T способны сбивать. Удалось ли вам с полей получить отзыв от бойцов о работе этой установки?

— Да, от некоторых руководителей я слышал одобрительные отзывы о работе этой системы. Но вы сказали это все во множестве. Я бы перевел это все в единственное число, чтобы не давать какую-то… Надежда должна жить в наших сердцах, но все же речь идет об одной огневой установке, которая сегодня есть на вооружении Воздушных сил.

Речь идет о том, что придут и другие. Это будет одна батарея 3 как подразделение, тактическая единица. Пока предоставили одну.

Инфографика: НВ

Там есть командный пункт, обнаруживающий цели радар и сама огневая установка, которая уничтожает цели. В нем установлены в контейнерах восемь ракет, которые могут эффективно работать по воздушным целям.

Уже заявило и высшее руководство государства, что это действительно современный хороший комплекс, который может нам серьезно помочь в борьбе с такими агрессивными соседями. Но опять же вопрос в количестве. Качество уже проверено. Немецкая сторона получила большое спасибо от украинской и просьбу наращивать производство, чтобы как можно больше этих комплексов появлялось у нас на вооружении и усиливало ту систему ПВО, которая у нас есть. Вместе с системой NASAMS, которая вот-вот должна быть у нас на вооружении.

— Это был следующий уточняющий вопрос: а что там по NASAMS? Появилась информация от производителей этой системы, что они вроде бы уже передали в Украину эту установку. Некоторые медиа начали тиражировать информацию о том, что NASAMS уже в Украине, а мы не видели подтверждения ни от воздушных сил, ни от высшего политического, военного командования страны. Так что же у нас все-таки с ПВО NASAMS?

— А для чего вам это подтверждение? Заявили производители. Подтверждение будет тогда, когда будет решено подтвердить его, скажем так. У нас все очень хотят бежать впереди паровоза, как говорится, с IRIS-T. Вряд ли информация будет опубликована день в день: вот уже едет, в каком поезде, на какой станции остановился, где будет размещено… Понятно, что это цель № 1 для врага. Они понимают, какую угрозу представляет этот комплекс. Поэтому очень осторожно подается эта информация в информационное пространство. Это правильно, поэтому будет озвучено тогда, когда руководство даст на это соответствующую «отмашку», как говорят в армии.

Инфографика: НВ

— Издание Reuters писало о том, что Украина может получить зенитно-ракетные комплексы HAWK. Это вроде бы предшественница системы Patriot. В то же время российская пропаганда почему-то смеется, что это какой-то устаревший хлам, металлолом, который никак себя не может проявить и никак не будет работать. Что вам известно по поводу поставки такой зенитно-ракетной системы?

— Что касается поставок, мне ничего неизвестно, как и фактически никому это неизвестно. Очень малый круг знает и ведет тот переговорный процесс. И это правильно, мы не должны мешать нашим партнерам действовать в определенной конспирации.

Есть заявления наших партнеров, которые будут помогать, а на какой стадии и какие системы, пока [информация] не обнародуется.

Инфографика: НВ

Давайте разбираться, HAWK каких лет? Я уже тоже кое-что выучил, что это за система, как она работает. Вы правильно заметили, это предшественница Patriot, но она прошла ряд достаточно неплохих модернизаций. Разработка еще 1970-х годов, есть и высших [лет] их модернизация. А мы что сегодня имеем на вооружении? У нас есть Бук-М1, С-300. Это какие годы? Такие же годы как и у систем HAWK. Единственное, что у нас они не прошли модернизации. Есть только модификации этих С-300.

Комплекс HAWK действительно выглядит вроде как из кинофильмов — огромные три ракеты на какой-то тачанке едут. О нем достаточно много информации. Соединенные Штаты уже сняли его с вооружения, имеют где-то на хранении или, возможно, передали другим странам. Лучшее оставляют себе, разумеется, — это Patriot.

Эти HAWK не раз проходили учения, довольно-таки неплохие ракеты. Там есть [системы] с заявкой даже на то, что некоторые их модификации могли бы сбивать баллистические ракеты, что для нас было бы очень неплохо.

Как оно будет на самом деле — какую именно систему, какой степени модернизации мы получим — узнаем, возможно, немного позже.

— Насколько сложно обучение на таких зенитно-ракетных комплексах? Как они могут быть эффективно интегрированы в систему нашей ПВО и ПРО?

— Все настолько быстротечно, что вряд ли сейчас известна такая информация нашим Воздушным силам, зенитным ракетчикам. Думаю, что вопрос будет решен положительно по поводу учений, что не будет особых сложностей. Потому что для людей, профессионально занимающихся своей работой, понятно, что комплексы, которые мы используем сейчас, были в те же годы (те же HAWK), имеют единый принцип работы: выявление цели, захват ее, сопровождение и поражение.

Единственное, возможно, где-то нужно будет смотреть на индикаторы на английском языке, возможно, принцип работы несколько отличается. Думаю, что с этим наши зенитчики справятся. Тем более, мотивация огромна и понимание важности того, для чего это все делается, есть.

Воздушные силы обучение проходили на более современные воздушные комплексы, такие как IRIS-T и NASAMS. Но поскольку произошли массированные обстрелы по всей территории Украины критической инфраструктуры, включая угрозу летящих массово Шахедов, сейчас нужно действительно большое количество средств, даже если они не будут какой-то последней модернизации. Пусть они будут более старой модели, модификации, ими можно будет по крайней мере те дешевые иранские беспилотники доставать.

Но на какой стадии [обсуждения], какое количество будет и когда пока неизвестно, очень мало людей об этом знают. Пока об этом мы не говорим.

— Есть сообщения об иранских ракетах, которые могут быть переданы России. Очень много мифов по поводу этих ракет. Насколько воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы бороться, если вдруг иранские ракеты появятся у нас в воздухе? И охарактеризуйте эти мифические иранские ракеты коротко.

— Разве что коротко, потому что их нужно по крайней мере увидеть в действии, увидеть их ТТХ, как они работают. Не хотелось бы видеть это в действии на территории нашего государства, разумеется. Но, с практической точки зрения, никто не знал, что такое те Шахеды, как они себя проявят, как мы будем противостоять.

Это новое вооружение, хотя оно и не новое. Это новый тип, вид этой ракеты, которую собирается Россия взять в Иране. Это баллистическая ракета, сделанная на базе старой российской ракеты. Да, Россия несколько подпитывала Иран технологиями, возможно, устаревших времен, но Иран их адаптировал к условиям современности, как те же дроны-камикадзе.

Баллистическая ракета — это всегда опасно. Сейчас у России есть Искандер-М, которым наносит удары и которым мы, к сожалению, не можем противостоять. Как будет с иранской ракетой, которая придет к нам в Украину с территории Беларуси (вероятно, такая вероятность высока, потому что именно оттуда противник часто запускает Искандеры)? Надо будет смотреть, можно ли ее сбить нашими средствами ПВО, или, возможно, уже теми, что нам предоставят партнеры. Но угроза сохраняется.