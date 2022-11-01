«То, чем стрелял Саддам Хусейн». Как Россия будет пополнять запасы ракет после массовых атак по Украине — объясняет эксперт 1 ноября, 18:09 Эксклюзив НВ Последствия российской ракетной атаки на Николаев, 1 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Олег Катков, главный редактор Defense Express, рассказал в интервью Радио НВ, что не стоит ожидать истощения ракетных запасов России на фоне ее массовых атак по Украине в течение последнего месяца, ведь Москва будет постоянно доставать запасы сателлитов и своих союзников.

— Но количество ракет, которые были вчера сбиты, что это говорит уже о новом состоянии наших ПВО и ПРО?

— Это говорит о том, что наши бойцы до сих пор выжимают из всего, что у них есть, а это советские образцы, максимум и даже больше, чем было заложено в спецификациях. То, что наши воздушные силы уже сбивают по 80−90% крылатых ракет — это действительно превосходит те заложенные в технические характеристики этих комплексов возможности.

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То есть они создали крайне эффективную систему именно противовоздушной обороны и нужно просто понимать две вещи, первое: ни одна противовоздушная оборона не дает стопроцентной гарантии того, что все цели будут уничтожены, особенно когда речь идет о полусотне ракет. Есть такая просто банальная вещь как канальность, один зенитно-ракетный комплекс советских образцов может обстреливать одну или две цели одновременно.

Банальная ситуация, если даже через его позиции будет пролетать 10 ракет, он, пока они пролетают, все их собьет. В то же время, например, IRIS-T одновременно может обстреливать, если не ошибаюсь, десятки целей одновременно.

Это разница между советскими комплексами 30-летней давности и современными, которые мы получаем. И в этой ситуации нам можно только сделать огромный поклон нашим бойцам, потому что они действительно делают больше, чем возможно. Это действительно можно было предсказать где-то на уровне 2021 года.

— Отдельный аспект этих систем противовоздушной и противоракетной обороны — это аппаратно-программные комплексы, которые увязывают разные системы благодаря защищенной связи. Постановка такой системы улучшает работу противоракетной и противовоздушной обороны. Насколько действительно IT-системы могут быть принципиальной частью?