Атака дронов в Севастополе. Кто стоит за нападением на базу ЧФ РФ и могла ли Украина создать такое оружие — анализ BBC 2 ноября, 13:28 Российский военный корабль на рейде в заливе Севастополя. Эксперты говорят, что украинские атаки на Черноморский флот РФ сделали его небоеспособным (Фото:Reuters)

Черноморский флот России пострадал от мощной атаки воздушных и морских дронов. Кто стоит за этим нападением и могла ли Украина создать такое оружие? Олег Черныш, BBC News Украина, в своем материале пытается дать ответы на эти вопросы.

Базу Чорноморського флоту в бухті Севастополя вранці 29 жовтня атакував «рій» морських і повітряних дронів. Така масштабна операція відбулася вперше в світовій історії. Москва звинуватила в цьому Україну і Британію.

За даними міністерства оборони РФ, кораблі в бухті атакували як безпілотні літальні апарати (БПЛА) так і морські ударні дрони. Російські військові підрахували, що перших було 9, а других — 7 штук.

Російське міністерство запевняє, що «терористична атака» була організована українськими спецпризначенцями під керівництвом британських інструкторів. Але начебто російські силовики змогли зірвати напад і «несуттєво постраждав» лише один корабель.

За підрахунками військових експертів, постраждати могли насправді 3 або 4 кораблі ЧФ, зокрема флагман «Адмірал Макаров».

Ця операція стала для Кремля підставою оголосити про призупинення своєї участі в «зерновій угоді».

Британія обвинувачення на свою адресу заперечила, Україна не взяла на себе відповідальність за атаку, але й прямо не спростувала заяви Москви.

Версія Росії

За російською версією подій, в суботу 29 жовтня о 4:20 надводні і повітряні безпілотники почали атакувати кораблі і цивільні судна, що були на зовнішньому і внутрішньому рейдах пункту базування Севастополь.

Начебто всі БПЛА вдалось збити, стріляючи з озброєння кораблів ЧФ РФ, а надводні дрони знищили за допомогою корабельної зброї і морської авіації (вертольотів). Частину з них — на внутрішньому рейді, тобто безпосередньо в місці стоянки суден.

Більш того, в Росії вже навіть знайшли «героя», який врятував Севастопольську базу Чорноморського флоту. Ним виявився матрос-радіотелеграфіст Артем Жильцов.

Він, згідно з заявою міноборони, в темну пору доби першим виявив морський дрон, що рухався в бік гавані Севастополя. Це дозволило вчасно відкрити по ньому вогонь і «зірвати задум противника щодо проведення терористичного акту».

Росія запевняє, що надводні безпілотники українці запустили з узбережжя біля Одеси і вони спочатку рухались по «зерновому коридору», а потім попрямували в бік Севастополя. Виходить, що морські дрони подолали близько 300−320 км, тобто приблизно 170 морських миль.

Це дуже велика відстань для безпілотних морських апаратів.

Щодо країни походження надводних безпілотників, то міноборони РФ лише вказує, що навігаційні модулі в них канадського виробництва.

Надводні дрони — що це?

Відомо, що Канада дійсно використовує надводні дрони, але насамперед з науковою метою.

Наприклад, в січні канадська компанія JASCO Applied Sciences повідомила про використання безпілотних суден для морського моніторингу.

Акустичні датчики і відеокамери дрона змогли виявити морських ссавців під час роботи біля узбережжя Британської Колумбії та надіслали дані для перевірки аналітикам в експертному центрі.

Надводні безпілотники мають доволі різноманітні конструкції і характеристики. Вони можуть виглядати як невеликий човен чи каяк або як баржа чи вітрильник.

В ударному дроні у передній частині судна може міститися вибухівка, що перетворює його на атакувальну зброю. Вони зазвичай мають систему відеоспостереження, локатори і зв’язок з центром управління.

Власне, на відео атаки в бухті Севастополя, оприлюдненому в ЗМІ, видно як безпілотні човни буквально «полюють» на російські кораблі, щоб врізатись в їхній корпус і завдати пошкоджень.

Офіційно такі апарати саме для військових цілей розробляють лише декілька держав.

Так, два роки тому Туреччина презентувала свій проєкт надводного безпілотника під назвою ULAQ.

Цей апарат оснащується оптико-електронною та радіолокаційною станціями для виявлення та супроводу цілей. Вага безпілотника складає 2 тонни, максимальна швидкість — до 35 вузлів (65 км/годину), а радіус дії - до 215 морських миль (тобто до 400 км).

На безпілотному човні також передбачена можливість встановлення ракет.

В серпні цього року почалось серійне виробництво турецького морського безпілотника.

Про розробки надводних дронів повідомляли також США і Британія.

Однак, про бойове застосування ударних апаратів посадові особи світових держав воліють не оголошувати.

Капітан першого рангу запасу Військово-морських сил України Андрій Риженко вказує, що такі апарати вже зараз використовуються достатньо широко, але без зайвої публічності.

«Вони застосовуються досить широко, хоча і не рекламуються. Ви ніколи не знайдете на сайтах ВМС жодної країни, що в них є такі системи. Це все належить до спеціальних операцій зі знищення найбільш цінних військових цілей на визначеній глибині базування противника», — сказав експерт в інтерв'ю «Радіо НВ».

Західні дрони в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії західні партнери передали Україні декілька морських дронів. Зокрема, це публічно зробила Британія.

Однак надані нею в серпні шість безпілотних апаратів REMUS-100 є невеликими за розмірами підводними дронами, які використовуються виключно для розмінування.

Цей безпілотник, візуально схожий на торпеду чи міні підводний човен, довжиною лише 1,6 м, діаметром 19 см та вагою 37 кг, може занурюватись на 100 м і упродовж 10 годин займатись пошуком мін під водою.

Щодо надводних дронів, то ще в квітні про передачу Києву таких апаратів повідомляли Сполучені Штати. В пакеті оборонної допомоги від Пентагону були зазначені «безпілотні плавзасоби для берегової охорони». Більш конкретно про моделі цих «засобів» в міноборони США говорити не стали.

Однак, з публічних джерел відомо, що Сполучені Штати використовують лише декілька типів надводних апаратів на озброєнні своєї берегової охорони і військово-морських сил.

Це, до прикладу, Sea Hunter, Sea Hawk, Fleet, Saildrone Explorer і Ranger. Але усі вони є доволі масивним і не використовуються як дрони-камікадзе.

Так, безпілотний корабель Sea Hunter, довжиною 40 м, може тривалий час перебувати у відкритому морі і відстежувати судна противника. Проте жодної атакувальної зброї на його борту немає.

Деякі надводні безпілотні системи постачає Україні також і німецький уряд. Принаймні в переліку військової допомоги, який оприлюднила 26 жовтня влада Німеччини, вказано, що Києву передані 2 надводні дрони і готується передача ще 8.

Жодних подробиць, які саме це апарати, не зазначено.

Раніше про розробку Німеччиною саме бойових надводних безпілотників не було відомо публічно.

Український винахід?

Українські посадові особи не взяли на себе відповідальність за інцидент в Севастопольській бухті.

Олексій Арестович, радник офісу президента, наприклад, заявив, що російські кораблі могли постраждати від «дружнього вогню» з боку російських же гвинтокрилів або іранських дронів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав те, що відбулося, «дивною севастопольською історією» і зазначив, що причини аварій на російських кораблях невідомі.

Однак, українські військові експерти дають зрозуміти, що морські дрони не лише запустили українські силовики, але власне ці апарати і є розробкою України.

«Вітаю колег з СБУ (Служби безпеки України) та ВМС ЗС України з реалізацією однієї з найрішучіших та найсміливіших операцій на морі у цій війні! Це назавжди увійде в підручники «війни на морі», — так прокоментував атаку дронів на ЧФ колишній морський піхотинець, голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Чинний офіцер ЗСУ, керівник компанії, що займається безпілотною авіацією, Юрій Касьянов каже про причетність українських фахівців до розробки дронів, що були задіяні в нападі на Чорноморський флот.

«Атака дронів на Севастопольську бухту — це не про британців. Чи не про НАТО. Це — вартий заздрості приклад максимальної консолідації зусиль силових структур та приватного бізнесу», — написав він у фейсбуці.

Валерій Яковенко, керівник DroneUA — компанії з виробництва і експлуатації БПЛА, каже ВВС News, що Україна має необхідні технології для створення відповідних морських дронів.

«Так, це можливо. Я вважаю, що в Україні команди і спеціалісти, що можуть бути долучені до розробки аналогічного типу обладнання, існують. — каже експерт. — В нас навіть концентрація таких людей більше ніж будь-де на планеті. Якщо ми говоримо про технічну базу і комплектуючі, для створення цих апаратів, то наголошую, що Україна є частиною цивілізованого світу і має доступ до будь-якого обладнання передових країн світу».

Більш того, фахівець зазначає, що саме морські безпілотники не є надскладними апаратами і широко використовуються у світі, зокрема в дослідницьких цілях.

«Якщо ми говоримо про їх мілітарне застосування, то, чесно кажучи, нічого надсучасного чи надсекретного в цих технологіях нема».

Наприклад, в стратегії розвитку Державної прикордонної служби України передбачено, що станом на 2020 рік на її озброєнні мало перебувати 11 безпілотних плавальних засобів для патрулювання узбережжя.

Восени 2016 року приватна суднобудівна компанія з Миколаєва UnikYachts навіть показала проєкт підготовленого для прикордонників безпілотного катера «Тінь».

На його борту планували встановити озброєння: два кулемети, 30-мм гармати і керовані ракети.

Зараз керівник цієї миколаївської компанії Юрій Ніколенко каже ВВС, що на озброєння українських силовиків безпілотник так і не потрапив.

«Ми в 2016 році розробили прототип, але у виробництво він поки що так і не пішов».

Однак, за словами Ніколенка, його компанія наразі продовжує працювати над «розвитком українського флоту, зокрема і військового». Деякі розробки є непублічними, зауважив він. Вони стосуються також сфери ударних надводних дронів, зазначив співбесідник.

Що стосується виробництва таких апаратів в Україні, то розробник вважає, що вітчизняні підприємства мають всі необхідні технологічні умови.

«Технічних і інтелектуальних спроможностей в Україні вдосталь. Виробляти це, навіть зараз під час війни, Україна в змозі», — впевнений він.

Як була проведена атака?

Основна складність може полягати в забезпеченні керованості надводних дронів під час атаки на рухому ціль.

Тривале перебування на воді такого апарата не є важким для реалізації. Але для вдалого виконання місії дрон має бути на постійному зв’язку з командним пунктом чи людиною, що безпосередньо ним керує.

«Це можна зробити за допомогою радіозв'язку. Але тут є велика кількість перешкод, зокрема використання російською стороною РЕБ (радіоелектронної боротьби), постановка шумових завад і т.д.», — пояснює Валерій Яковенко.

Інший варіант — це використання супутникових технологій для трансляції сигналу між безпілотником і пунктом управління.

Яковенко вважає, що саме такий варіант був використаний при атаці на кораблі в Севастополі.

Фахівці з американського видання The Warzone допускають, що морські дрони автономно прибули до певної точки біля Кримського узбережжя по GPS-навігації, а там вже керування ними підхопив оператор на березі.

Також є версія, що саме безпілотники в повітрі допомагали операторам вправно керувати надводними апаратами.

Ще 21 вересня окупаційна влада Севастополя повідомила про виявлення і знищення невідомого надводного апарату на узбережжі.

На фото, які оприлюднили місцеві ЗМІ, видно, що безпілотник невеликий за розмірами, має форму каяка чи байдарки. Водночас на дроні помітне розташування пристрою, схожого на антену супутникового зв’язку. Також на корпусі безпілотного човна є відеокамера, інфрачервоний датчик та, ймовірно, детонатори для підриву.

Аналітики профільного видання NavalNews вважають, що це український новітній ударний дрон і саме такі апарати були використані 29 жовтня для атаки на Севастополь.

На основі поширеного в ЗМІ відеозапису атаки безпілотників вони вважають, що ймовірно українським силам вдалось пошкодити флагман Чорноморського флоту РФ — фрегат «Адмірал Макаров».

Зокрема, на запису видно, як ударний човен швидко наближається до корабля цього типу і, скоріш за все, врізається в нього, після чого зникає зображення.

Російський президент Володимир Путін на пресконференції 31 жовтня сказав, що українські безпілотні човни небезпечні не тільки для військових, але й для цивільних суден. Оскільки вони начебто мають довжину близько 6 метрів і несуть приблизно 500 тонн вибухівки (очільник Кремля вочевидь обмовився, маючи на увазі 500 кг).

Дописувач NavalNews, ексофіцер ВМС Туреччини Тайфун Озберк робить висновок, що Росія, колись потужна морська держава, втратила базові можливості захисту портів, ефективної розвідки і оцінки можливостей противника.

«Безпілотна ударна операція» в Севастополі, зауважує він, змінить ставлення до розвитку військово-морських сил в усьому світі.

«У майбутніх конфліктах кораблям, які не оснащені ефективними системами захисту та виживання, буде ще важче, а зграя безпілотників стане основною проблемою для великих бойових кораблів», — прогнозує аналітик.

Не перший прецедент

Комбінована атака з надводних і повітряних дронів, проведена біля Кримського узбережжя, є унікальною. Однак, використання ударних морських дронів або й просто замінованих човнів для тарану суден противника є апробованою в історії практикою.

Зараз активно над створенням цілих флотів безпілотних суден працюють США, Китай, Ізраїль і Іран.

Щодо останнього, то вважається, що саме Тегеран постачає ударні безпілотні човни повстанцям-хуситам в Ємені.

З їхньою допомогою вони атакують великі кораблі біля узбережжя свого військового противника — Саудівської Аравії.

Так, в грудні 2020 року був здійснений таран замінованим човном танкера з паливом біля саудівського порту Джидда, а в січні 2017 — аналогічного нападу зазнав фрегат ВМС Саудівської Аравії.

Цей інцидент вважається першим підтвердженим випадком застосування безпілотних надводних суден з вибухівкою для атаки на судно противника.

Український розробник таких апаратів Юрій Ніколенко каже, що за цією технологією — майбутнє збройних конфліктів на морі. Передусім через фінансовий аспект.

«Наприклад, фрегат коштує декілька десятків мільйонів доларів, на його будівництво і на навчання екіпажу йде декілька років. Його утримання, ремонт, встановлення озброєння, заправка теж коштують десятки мільйонів доларів. А 10 безпілотників — це лише декілька мільйонів доларів собівартості. Терміни їх створення і видатки на експлуатацію взагалі не співставні».

Таким чином, постає питання, чи є доцільним вкладати величезні кошти в побудову військових кораблів, які пошкодити може набагато дешевший безпілотник.

Крім того, звертає увагу експерт, повертаючись до теми «севастопольського інциденту», дронам вдалось наблизитись на доволі близьку відстань до стоянки кораблів противника. Це значить, що більшу частину шляху вони подолали непоміченими.

Це говорить про їхню ефективність.

«Вони (росіяни) їх виявили, лише коли ті почали безпосередньо атакувати кораблі. Що занадто пізно», — пояснює Юрій Ніколенко.

Намагання знищити невеликі і рухомі морські дрони за допомогою хаотичної стрілянини з гвинтокрилів також не дало бажаного ефекту для російських військових, впевнений експерт.

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