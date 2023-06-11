В Воздушных силах рассказали, могут ли закончиться ракеты к системам Patriot у Украины 11 июня, 12:48 Спикер Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что исчерпание ракет к системам Patriot в Украине маловероятно. В этом Украине помогают западные партнеры.

Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

«Нас поддерживают в проекте Рамштайн 50 стран мира. Эти страны заявили, что будут с Украиной столько, сколько нужно», — заявил Игнат.

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По его словам, если бы западные партнеры не помогали, то у Украины уже давно бы закончились ракеты к С-300 и к Букам.

Юрий Игнат добавил, что помощь не ограничивается одной поставкой. Это касается как самолетов, так и артиллерии.

«Поэтому всем миром будут Украине помогать, и ракетами к Patriot в частности», — подытожил спикер.

Правительство Нидерландов активно призывает страны внутри и вне Европы к поставке дополнительных систем Patriot в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью WSJ отметил, что для защиты украинского неба нужно 50 батарей Patriot. По его словам, только они могут сбивать все виды российских ракет.

«Реальность такова: 50 батарей Patriot — и в большинстве случаев люди не будут гибнуть», — пояснил он.

6 мая командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что украинские военные впервые благодаря ЗРК Patriot сбили российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая. Представители власти говорили, что союзники «были приятно удивлены».

В ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 различными типами ракет, в том числе шестью Кинжалами. Их все уничтожили силы ПВО. СМИ сообщили о повреждении системы Patriot, однако уже 19 мая представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что она уже работает.