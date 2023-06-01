Ракеты летят на Киев. Почему враг начал обстреливать столицу Искандерами и сколько это продлится — интервью со специалистом 1 июня, 16:46 NV Премиум По мнению Александра Коваленко, несмотря на эффективную работу украинской ПВО, армия РФ вряд ли откажется от обстрелов Киева Искандерами (Фото:Reuters / Sergey Pivovarov)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, — о главных опасностях различных модификаций ракет Искандер, которыми россияне атакуют Киев, запасах этих боеприпасов у врага, а также о том, что сделает невозможным пуски баллистических ракет с территории РФ.

Днем 29 мая Россия нанесла по Киеву массированный ракетный удар крылатыми и баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер, выпустив по украинской столице 11 ракет. В ночь на 1 июня враг отправил на Киев еще 10 Искандеров. Все вражеские воздушные цели были уничтожены силами украинской ПВО. Впрочем, в результате последней атаки из-за падения обломков ракет в Киеве погибли три человека, среди них ребенок.

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Профессионально проанализировать ситуацию с обстрелами NV попросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.