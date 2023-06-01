Ракеты летят на Киев. Почему враг начал обстреливать столицу Искандерами и сколько это продлится — интервью со специалистом

1 июня, 16:46
NV Премиум
Поделиться:
По мнению Александра Коваленко, несмотря на эффективную работу украинской ПВО, армия РФ вряд ли откажется от обстрелов Киева Искандерами (Фото:Reuters / Sergey Pivovarov)

По мнению Александра Коваленко, несмотря на эффективную работу украинской ПВО, армия РФ вряд ли откажется от обстрелов Киева Искандерами (Фото:Reuters / Sergey Pivovarov)

Автор: Роман Фещенко

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, — о главных опасностях различных модификаций ракет Искандер, которыми россияне атакуют Киев, запасах этих боеприпасов у врага, а также о том, что сделает невозможным пуски баллистических ракет с территории РФ.

Днем 29 мая Россия нанесла по Киеву массированный ракетный удар крылатыми и баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер, выпустив по украинской столице 11 ракет. В ночь на 1 июня враг отправил на Киев еще 10 Искандеров. Все вражеские воздушные цели были уничтожены силами украинской ПВО. Впрочем, в результате последней атаки из-за падения обломков ракет в Киеве погибли три человека, среди них ребенок.

Видео дня

Профессионально проанализировать ситуацию с обстрелами NV попросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.

Теги:   Россия Интервью NV Вооружение ПВО Украина Инфографика NV Российско-украинская война ЗРК Patriot Искандер ЗРК С-300 ЗРК С-400 российский терроризм ПВО Украины ракетный обстрел

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X